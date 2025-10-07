Advertisement

لبنان

جنوبا.. مسيّرات إسرائيلية تحلّق فوق هذه البلدات

Lebanon 24
07-10-2025 | 11:22
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ مسيّرات إسرائيلية تحلق بشكل منخفض فوق بلدات انصار، انصارية، عدلون، عدشيت، وكوثرية الرز.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24