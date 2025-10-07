Advertisement

لبنان

سلام يهنئ العناني بانتخابه مديرًا عامًا لليونسكو

Lebanon 24
07-10-2025
أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالا هاتفيا بالدكتور خالد العناني، هنأه فيه على انتخابه مديرا عاما لمنظمة اليونسكو.
كما هنأ "جمهورية مصر العربية على هذا الإنجاز المستحق، لا سيما أنه أول عربي يتولى هذا المنصب الرفيع".

وتمنّى الرئيس سلام للدكتور العناني "التوفيق في مهامه على رأس المنظمة"، مؤكدا "حرص لبنان على استمرار التعاون الوثيق مع اليونسكو في مجالات الثقافة والتعليم والتنمية، سواء عبر الحكومة من بيروت أو من خلال البعثة اللبنانية الدائمة لدى المنظمة في باريس". (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24