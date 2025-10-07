Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات للحجار... وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
07-10-2025 | 11:34
 التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب ميشال معوض، وجرى عرض للأوضاع العامة وشؤون إنمائية. 
كما التقى النائبة حليمة قعقور، وتم التداول في ملفات تتصل بالعمل البلدي والخدماتي. 


واستقبل وزير الداخلية، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وتمّ البحث في شؤون عمالية واجتماعية، وسبل التنسيق بين الوزارة والاتحاد لتحسين ظروف العمل.
