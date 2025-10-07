بعد تعرضه لطلق ناري أثناء تأديته واجبه.. قوى الأمن شيّعت شهيدها

Advertisement

وبعد أن سُجِّي جثمان الشهيد، ألقى العقيد حسن حمود كلمةً رثى فيها المعاون أول، جاء فيها: نقف اليوم لنُشيّع بطلًا من أبطال مؤسّسة ، التي لطالما قدّمت خيرة ضبّاطها وعناصرها فداءً للوطن والمواطنين، وخدمةً للناس والدفاع عنهم. المعاون أول محمد جابر لم يكن مجرّد عنصر في صفوف مفرزة استقصاء ، بل كان عنوانًا للاندفاع والتفاني، حيث ارتقى شهيدًا أثناء قيامه بواجبه، على درب التضحية والفداء. لقد جسّد الشهيد، بأفعاله، القَسَم الذي أقسمه يوم دخوله هذه المؤسسة: أن يحمي، ويَخدم، ويُضحّي دون تردّد. وها نحن، اليوم، نجدّد لك ولجميع شهدائنا الأبرار، بأن نبقى الساهرة، والحارس الأمين لأمن الوطن وكرامة الإنسان".