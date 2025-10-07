25
لبنان
بعد تعرضه لطلق ناري أثناء تأديته واجبه.. قوى الأمن شيّعت شهيدها
Lebanon 24
07-10-2025
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
شيّعت قوى الأمن الدّاخلي وأهالي بلدة كفرتبنيت شهيدها المعاون أول محمد عدوان جابر، الذي استُشهد بتاريخ 6-10-2025، نتيجة تعرضه لطلق ناري أثناء تأديته واجبه في محلة طريق
المطار
، وذلك بتاريخ اليوم 7-10-2025 في مأتمٍ مهيب حضره إلى جانب عائلة الشهيد، قائد سرية
النبطية
العقيد حسن
حمود
ممثّلًا
المدير العام
لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد
عبد الله
على رأس وفد من الضباط، بالإضافة إلى ممثّلين عن قيادات الأجهزة العسكرية والأمنية وفعاليات دينية واجتماعية، وعدد من زملاء الشهيد ورفاقه.
وبعد أن سُجِّي جثمان الشهيد، ألقى العقيد حسن حمود كلمةً رثى فيها المعاون أول، جاء فيها: نقف اليوم لنُشيّع بطلًا من أبطال مؤسّسة
قوى الأمن الداخلي
، التي لطالما قدّمت خيرة ضبّاطها وعناصرها فداءً للوطن والمواطنين، وخدمةً للناس والدفاع عنهم. المعاون أول محمد جابر لم يكن مجرّد عنصر في صفوف مفرزة استقصاء
جبل لبنان
، بل كان عنوانًا للاندفاع والتفاني، حيث ارتقى شهيدًا أثناء قيامه بواجبه، على درب التضحية والفداء. لقد جسّد الشهيد، بأفعاله، القَسَم الذي أقسمه يوم دخوله هذه المؤسسة: أن يحمي، ويَخدم، ويُضحّي دون تردّد. وها نحن، اليوم، نجدّد
العهد
لك ولجميع شهدائنا الأبرار، بأن نبقى
العين
الساهرة، والحارس الأمين لأمن الوطن وكرامة الإنسان".
أضاف:" نم قرير العين أيها البطل الشهيد، فإننا نعاهدك، من قلب هذه المؤسّسة العريقة الملتزمة بأمن الوطن والمواطنين، على مواصلة المسيرة، ومواجهة الإجرام والمجرمين، وكلّ من تُسوّل له نفسه التطاول على أمن المواطن".
بعد ذلك، حمل رِفاق الشهيد النعش على الأكف، وأُقيمت له مراسم التشريفات، وقُدِّم له السلاح على وقع لحن الموت، عزفته مجموعة من موسيقى قوى الأمن الداخلي.
ثم انطلق موكب التشييع، يتقدّمه حملة الأوسمة والأكاليل باسم مؤسسة قوى الأمن الداخلي، إلى مثواه الأخير.
