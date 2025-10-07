الخازن ناقش أزمة النفايات هاتفيًا مع عون والحجار: الأولوية هي لتفادي كارثة بيئية وصحية

Advertisement

كما أجرى الخازن اتصالا بوزير الداخلية والبلديات أحمد ، وناقش معه "سبل التدخل السريع لمعالجة الوضع القائم، ومنع تفاقم المشكلة".ولفت البيان الى أن الخازن "أثنى على تجاوب الرئيس عون وحرص الوزير الحجار على مصلحة اللبنانيين، مؤكدا أن معالجة أزمة النفايات لم تعد تحتمل التأجيل، وأن الأولوية اليوم هي لتفادي كارثة بيئية وصحية".