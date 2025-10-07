Advertisement

لبنان

الخازن ناقش أزمة النفايات هاتفيًا مع عون والحجار: الأولوية هي لتفادي كارثة بيئية وصحية

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:00
أجرى النائب فريد هيكل الخازن اتصالًا برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، تناول خلاله أزمة النفايات المتفاقمة في عدة مناطق، ولا سيما في كسروان – الفتوح وجبيل، وقد "أبدى الرئيس عون استعداده لمتابعة الملف، والعمل على إيجاد حل جذري ومستدام للأزمة، مؤكدا أنه لن يسمح لأي منطقة في لبنان بأن تغرق بالنفايات"، بحسب بيان لمكتب الخازن.
كما أجرى الخازن اتصالا بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وناقش معه "سبل التدخل السريع لمعالجة الوضع القائم، ومنع تفاقم المشكلة".


ولفت البيان الى أن الخازن "أثنى على تجاوب الرئيس عون وحرص الوزير الحجار على مصلحة اللبنانيين، مؤكدا أن معالجة أزمة النفايات لم تعد تحتمل التأجيل، وأن الأولوية اليوم هي لتفادي كارثة بيئية وصحية".
