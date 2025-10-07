Advertisement

لبنان

الإدارة والعدل تتابع درس تعديل نظام الموظفين

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:03
Doc-P-1426353-638954607746483568.png
Doc-P-1426353-638954607746483568.png photos 0
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن "عددا من أعضاء اللجنة طرح بداية مسألة تعميم وزير العدل الى كتاب العدول حول المعاملات التي تتعلق باللبنانيين الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل الادارة الأميركية، وتناول النقاش مدى قانونية هذا التعميم وصلاحية الوزير في هذا الشأن. وبنتيجة التداول، طلب النواب من رئيس اللجنة دعوة وزير العدل الى جلسة للجنة للاستماع الى رأيه ومناقشته بهذا التعميم".
وأشارت اللجنة إلى أنها "انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، واقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين".
وأعلنت أنها "استمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة التنمية الادارية، كما الى رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، وقد أيدت كل من الجهتين اقتراحي القانونين موضوع البحث، بالاستناد الى واقع الادارة، وقد عرضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية لحالات الشغور الحاصلة في الادارة العامة في الوقت الحالي، مع توقعات الشغور المستقبلي خلال السنة المقبلة.
وذكرت أنها "استمعت إلى رأي وزارة المال".
وشرحت اللجنة أنه "بنتيجة المناقشة والتداول، طلبت من وزارة التنمية الادارية تقرير عن وضع الادارة وتصور الوزارة للمرحلة المقبلة على ان يتم الانتهاء من هذا التقرير خلال مهلة اسبوعين. كما طلبت من مجلس الخدمة المدنية وضع تصور لمستقبل الادارة وامكان ترشيق هذه الادارة والتعديلات اللازمة في هيكليتها لتتمكن من مواكبة التطور والقيام بواجبها على أكمل وجه، على ان تقوم وزارة المال بدرس الكلفة النقدية والجدوى المتوقعة استنادا الى الدراستين".
وقال البيان: "لما تبين للجنة ان الاقتراحين بحاجة الى مزيد من الدرس والوقوف على واقع حال الادارة ونظرة السلطات المعنية المستقبلية الى وضع الادارة قررت ارجاء البت بالاقتراحين. وتابعت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الاعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه. وفي هذه الجلسة، تابعت مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات التي يمكن أن تفرض على المخالفين لدورهم الاعلامي، وتركز النقاش على ضرورة المحافظة على الحريات الاعلامية وحرية التعبير ضمن القوانين واحترام الأعراف الدولية، وناقشت اللجنة لهذه الجهة مسألة الغرامات والتعويضات التي يمكن ان تترتب على الاعلاميين المخالفين".

وختم: "نظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

