ماذا جاء في بيان لجنة الإدارة والعدل؟

عقدت المنبثقة عن والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة، الأولى والنصف ظهر اليوم، برئاسة رئيس .وكان سبق للجنة في جلستها الأخيرة أن تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس.وفي هذه الجلسة أيضا، تابعت اللجنة "درس هذه المواد التي سبق أن بدأت بقراءتها الأخيرة".وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة بعضا من هذه المواد بصيغتها النهائية.ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة. (الوكالة الوطنية)