لبنان

ماذا جاء في بيان لجنة الإدارة والعدل؟

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:12
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري جلسة، الأولى والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص.
وكان سبق للجنة في جلستها الأخيرة أن تابعت درس المواد التي سبق لها وعلقتها لمزيد من الدرس.

وفي هذه الجلسة أيضا، تابعت اللجنة "درس هذه المواد التي سبق أن بدأت بقراءتها الأخيرة".

وبعد المناقشة والتداول، أقرت اللجنة بعضا من هذه المواد بصيغتها النهائية.

ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة. (الوكالة الوطنية)
