من حمدان.. برقية تهنئة إلى السيسي بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر
Lebanon 24
07-10-2025
12:17
أرسل أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين – المرابطون"، العميد مصطفى حمدان، برقية تهنئة إلى
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بمناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر، وقال: "إننا معكم في قيادتكم الحكيمة لمصر المحروسة وخير أجناد الأرض قواتها المسلحة
المصرية
. ونؤكد لكم أن الأمة العربية لن تُصان ولن تُحمى إلا برؤيتكم الاستراتيجية
العليا
وقدرات القوات المسلحة المصرية، في تجميع عناصر القوة لكل الجيوش العربية في معركة
مكافحة الإرهاب
وصون وحماية
الأمن القومي
العربي من كل الأعداء".
اضاف: "نحن نعتز بشهداء قواتنا المسلحة المصرية الذين يرتقون إلى ربهم على أرض سيناء الحبيبة".
وتابع: "إن الانجازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للقيادة المصرية، تجعل من مصرنا الحبيبة قاعدة الارتكاز والمحور
الرئيسي
لإعادة التوازن إلى كل أقطار الأمة، بعد السنوات العجاف والصقيع العربي الذي أسموه ربيعا. إن ربيع هذه الأمة سيخرج من المحروسة مصر بقيادتكم بإذن الله. وفّقكم الله يا سيادة الرئيس وأعانكم في قيادة هذه المرحلة المفصلية والدقيقة من تاريخ أمتنا".
