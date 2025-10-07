عبد المسيح يطالب المجمع الإنطاكي بتعليم أبناء الكورة مجاناً في البلمند

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "تحية للمجمع الإنطاكي المقدس المنعقد في البلمند، و أطالبه بإتخاذ قرار جريء و تاريخي أن يتكفل بتعليم جميع أبناء في مجاناً ضمن معدلات نجاح معينة و حسم ٧٥% من الأقساط للباقين ضمن الأسر المتوسطة و غير الميسورة. الصلوات ضرورة وخير من عدمها، أما العطاء فأقدس من الأخذ...والناس تعبانة يا سيدنا".

