لبنان

عبد المسيح يطالب المجمع الإنطاكي بتعليم أبناء الكورة مجاناً في البلمند

Lebanon 24
07-10-2025 | 12:38
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "أكس": "تحية للمجمع الإنطاكي المقدس المنعقد في البلمند، و أطالبه بإتخاذ قرار جريء و تاريخي أن يتكفل بتعليم جميع أبناء الكورة في جامعة البلمند مجاناً ضمن معدلات نجاح معينة و حسم ٧٥% من الأقساط للباقين ضمن الأسر المتوسطة و غير الميسورة. الصلوات ضرورة وخير من عدمها، أما العطاء فأقدس من الأخذ...والناس تعبانة يا سيدنا".
أديب عبد المسيح

جامعة البلمند

عبد المسيح

المسيح

العطا

جامع

بانت

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24