المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين

Advertisement

في هذا السياق، أوضح رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في مطار ، محمد كنج، في حديث لـ " "، أنّ سيبدأ اعتبارًا من يوم غد بالتأثر بمنخفض جوي يقع مركزه شمال بعيدًا عن لبنان إلا أنّ تأثيره سيمتد عبر اندفاع كتل هوائية باردة نحو منطقتنا، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة على الجبال بحوالى أربع درجات وعلى الساحل بين درجتين وثلاث درجات، مع كون منطقة الأكثر تأثرًا.وأشار إلى أنّ الأمطار ستبدأ من يوم غد وستكون غزيرة يوم الخميس حيث تصل في الشمال إلى 10 إلى 15 ملم، وفي بيروت حوالي 5 ملم، بينما ستكون في المناطق الجنوبية خفيفة حوالى 2 ملم، كما سترتفع أمواج البحر إلى مترين، ويبلغ نشاط الرياح غدًا حوالي 50 كلم بالساعة ليصل يوم الخميس إلى 60 كلم بالساعة.أما درجات الحرارة فستكون باردة خلال الليل في المناطق الجبلية والداخلية، وتهبط إلى حوالي 10 درجات في الجبال و12 درجة في ، بينما تنخفض على الساحل إلى أقل من 20 درجة، ليكون هذا الانخفاض الأشد في هذا الموسم خاصة في الشمال، ونصح كنج المواطنين بتنظيف مجاري الأمطار على الطرقات والشرفات والأسطح وحمل المظلة يوم الخميس، مع توقع تقلب الطقس يوم الجمعة اعتبارًا الظهر وارتفاع درجات الحرارة يوم السبت واستقرار الطقس بعدها.