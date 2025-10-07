ميقاتي يستذكر الوزير الراحل منجيان: تجول في بالي المناقبية واللياقة اللتين تميز بهما

Advertisement

عندما اتذكر الوزير منجيان الذي رحل اليوم، تجول في المناقبية واللياقة اللتين تميز بهما وخبرتهما عن قرب خلال الحكومة التي رأستها عام 2011، وكان فيها وزير دولة.ولعل اكثر ما اتذكره عن تلك الحقبة دفاعه المستمر عن حقوق العسكريين ومطالبهم، فكان صوتهم في كل الاجتماعات وينقل تضحياتهم ومعاناتهم، مطالبا بانصافهم.تعازيّ الحارة لعائلته وأهله.