لبنان

ميقاتي يستذكر الوزير الراحل منجيان: تجول في بالي المناقبية واللياقة اللتين تميز بهما

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:24
صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
عندما اتذكر الوزير بانوس منجيان الذي رحل اليوم، تجول في بالي المناقبية واللياقة اللتين تميز بهما وخبرتهما عن قرب خلال الحكومة التي رأستها عام 2011، وكان فيها وزير دولة.
ولعل اكثر ما اتذكره عن تلك الحقبة دفاعه المستمر عن حقوق العسكريين ومطالبهم، فكان صوتهم في كل الاجتماعات وينقل تضحياتهم ومعاناتهم، مطالبا بانصافهم.
تعازيّ الحارة لعائلته وأهله.
