لبنان

أبو زيد: المسيحيون في لبنان ليسوا بقايا بل جذورًا لا تُقتلع

Lebanon 24
07-10-2025 | 13:37
نشر النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس" صورة البابا لاون الرابع عشر وأرفقها بتعليق جاء فيه:
"حين يخطو البابا لاون الرابع عشر خطواته على أرضنا، تهبّ رياح الأمل على وطن الرسالة من وسط الرماد ويتجدد نداء الوحدة والعيش المشترك بين اللبنانيين... ولا حاجة للتأكيد مجدداً ان المسيحيين في لبنان ليسوا بقايا بل جذور لا تُقتلع وملحُ أرض لا يزول..."
