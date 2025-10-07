أبو زيد: المسيحيون في لبنان ليسوا بقايا بل جذورًا لا تُقتلع

Advertisement

"حين يخطو البابا لاون الرابع عشر خطواته على أرضنا، تهبّ رياح الأمل على وطن الرسالة من وسط الرماد ويتجدد نداء الوحدة والعيش المشترك بين اللبنانيين... ولا حاجة للتأكيد مجدداً ان في ليسوا بقايا بل جذور لا تُقتلع وملحُ أرض لا يزول..."