خبر يهمّ كل من يخطط للزواج في عام 2026
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-10-2025
|
14:15
مع اقتراب نهاية عام 2025، بدأ المقبلون على الزواج في عام 2026 بالتحضير لحفلات زفافهم، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات المرتبطة بالمناسبات. وفي خطوة لافتة، أطلق عدد من مزوّدي خدمات الأعراس من صالات أفراح، وصالونات تجميل، ومصمّمي فساتين، عروضاً خاصة خلال شهري تشرين الاول وتشرين الثاني، تتيح للعرسان الحجز المسبق بأسعار العام الجاري، وتجنّب التكاليف المرتفعة المتوقعة في العام المقبل.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية والتضخّم الحاصل، يُعد الحجز المبكر فرصة ذهبية لتوفير مبالغ كبيرة. فمثلًا، فستان العروس الذي قد يصل ثمنه خلال موسم الأعراس في 2026 إلى ٢,2500دولار أميركي، يمكن حجزه اليوم بسعر يبدأ من ١,1200 دولار فقط. وهذا ينطبق أيضًا على ايجار القاعات والخدمات الأخرى، التي ما زالت تعتمد تسعيرة عام 2025.
تقول إحدى منظّمات حفلات الزفاف:“الطلب على الحجوزات المبكرة يزداد، لأن العرسان باتوا يدركون أن الأسعار في تصاعد مستمر. من يحجز اليوم، يضمن الجودة ويُوفّر الكثير من التكاليف".
وتشير بعض المصادر إلى "أن الأسعار ستشهد تعديلًا اعتبارًا من بداية العام الجديد، ما يعني أن الحجز الآن يُعتبر استثمارًا ذكيًا يجنّب العرسان أعباء مالية إضافية لاحقًا".
التخطيط المبكر لا يمنح العرسان فقط فرصة للتوفير، بل يسمح لهم أيضًا بالاختيار الأفضل، ومقارنة العروض، وتنسيق تفاصيل الحفل بهدوء ومن دون استعجال. وفي ظل ازدحام مواعيد المواسم، يضمن الحجز المبكر أيضًا توفر المواعيد المرغوبة لدى الصالات والمزوّدين.
