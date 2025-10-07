Advertisement

لبنان

بلدية صيدا تعتمد خطة مستدامة لحماية السكان والرفق بالحيوان

Lebanon 24
07-10-2025 | 14:07
أعلنت بلدية صيدا في بيان، انه "ضمن خطة لحل مشكلة الكلاب الشاردة التي باتت تؤرق حياة المواطنين، وبهدف رفع أذاها عنهم وتوفير الرعاية لها، الإنتهاء من المرحلة الاولى لإنشاء مأوى للكلاب الشاردة في منطقة سينيق جنوب المدينة على أرض خصصتها البلدية لهذه الغاية". 
واشارت الى ان "المشروع الذي ينجز بتنفيذ "معطي غروب" تولت تصميمه والإشراف عليه عضو المجلس البلدي المهندسة براء الحريري ومتابعة من رئيس لجنة الصحة الدكتور تيسير الزعتري ورئيس الدائرة الهندسية الدكتور زياد حكواتي".

وأكدت المهندسة الحريري أن "حل مشكلة الكلاب الشاردة هي من ضمن أولويات عمل المجلس، وأشارت انه بتوجيهات من رئيس البلدية المهندس مصطفى حجازي بدأنا التحضير لهذا المشروع ووضعنا خريطة له واخترنا المكان الذي سينفذ فيه المشروع الذي انجز بتمويل من عضو مجلس بلدية صيدا  عامر معطي وتنفيذ "معطي غروب".

واشارت الى انه "تم وضع خطة متكاملة لهذه الغاية من ثلاث مراحل :

"المرحلة الأولى وهي الأساس: انشاء وتجهيز المأوى، وقد أنجزت بتمويل  من عضو مجلس بلدية صيدا الأستاذ عامر معطي وتنفيذ "معطي غروب". وقد تم تنفيذه بمواصفات عالية . وهو يتألف من ثلاث غرف أساسية لفصل الكلاب، وغرف خدمات للعناية بها وتنظيفهما.

المرحلة الثانية : نقل الكلاب من أحياء صيدا وشوارعها الى المأوى بواسطة فريق مختص وبإدارة "معطي غروب".

المرحلة الثالثة: تطبيق برنامج وزارة الزراعة  TVNR، الذي يشمل عمليات خصي الكلاب للحد من تكاثرها ، وتقديم اللقاحات اللازمة لها".

وختمت: "هكذا تكون بلدية صيدا قد نفذت خطّة مستدامة لحلّ مشكلة الكلاب الشاردة بشكل نهائي".
