Advertisement

لبنان

نقابة المحررين تلبّي دعوة الاتحاد العربي لإحياء ذكرى الحرب على غزة

Lebanon 24
07-10-2025 | 16:12
A-
A+

Doc-P-1426447-638954758122859667.png
Doc-P-1426447-638954758122859667.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:
Advertisement

تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية كتاباً من الاتحاد العام للصحفيين العرب، أرفقت به خطاباً موجهاً من نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر بشأن المشاركة في فعاليات الذكرى السنوية الثانية لحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني وتنديداً بالجرائم الاسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين. وطلب ابو بكر في خطابه تنظيم وقفات تضامنية أمام النقابة أو في داخلها للتضامن مع الشعب الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 واعتقل اكثر من 200 واصيب 450 بجروح. وقد  حدد يوم الاربعاء 8/10/2025 موعداً للوقفة التضامنية.

وعليه تدعو النقابة الزميلات والزملاء الى تنفيذ الوقفة في مقّرها عند الحادية عشرة والنصف في اليوم المحدد اعلاه.
مواضيع ذات صلة
ترامب يلتقي آخر رهينة أميركي محرر من غزة في ذكرى 7 تشرين الأول
lebanon 24
08/10/2025 01:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تستنكر الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر
lebanon 24
08/10/2025 01:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تستنكر كلام برّاك: كرامة الصحافيين ليست رخيصة
lebanon 24
08/10/2025 01:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة.. دعوة إلى وقفة تضامنية مع الصحافيين الفلسطينيين
lebanon 24
08/10/2025 01:11:57 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة محرري الصحافة اللبنانية

الاتحاد العام للصحفيين العرب

الاتحاد العام للصحفيين

نقابة محرري الصحافة

الصحافة اللبنانية

الاتحاد العربي

نقابة المحررين

الاتحاد العام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-10-07
16:07 | 2025-10-07
16:06 | 2025-10-07
15:55 | 2025-10-07
15:25 | 2025-10-07
14:57 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24