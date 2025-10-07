نقابة المحررين تلبّي دعوة الاتحاد العربي لإحياء ذكرى الحرب على غزة

Advertisement

أصدرت البيان الآتي:تلقت كتاباً من ، أرفقت به خطاباً موجهاً من نقيب الصحافيين بكر بشأن المشاركة في فعاليات الذكرى السنوية الثانية لحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني وتنديداً بالجرائم الاسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين. وطلب في خطابه تنظيم وقفات تضامنية أمام النقابة أو في داخلها للتضامن مع الشعب الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 واعتقل اكثر من 200 واصيب 450 بجروح. وقد حدد يوم الاربعاء 8/10/2025 موعداً للوقفة التضامنية.وعليه تدعو النقابة الزميلات والزملاء الى تنفيذ الوقفة في مقّرها عند الحادية عشرة والنصف في اليوم المحدد اعلاه.