لبنان
نقابة المحررين تلبّي دعوة الاتحاد العربي لإحياء ذكرى الحرب على غزة
Lebanon 24
07-10-2025
|
16:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
نقابة محرري الصحافة اللبنانية
البيان الآتي:
تلقت
نقابة محرري الصحافة
اللبنانية
كتاباً من
الاتحاد العام للصحفيين العرب
، أرفقت به خطاباً موجهاً من نقيب الصحافيين
الفلسطينيين
ناصر ابو
بكر بشأن المشاركة في فعاليات الذكرى السنوية الثانية لحرب الابادة ضد الشعب الفلسطيني وتنديداً بالجرائم الاسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين. وطلب
ابو بكر
في خطابه تنظيم وقفات تضامنية أمام النقابة أو في داخلها للتضامن مع الشعب الفلسطيني والصحافيين الفلسطينيين الذين استشهد منهم 525 واعتقل اكثر من 200 واصيب 450 بجروح. وقد حدد يوم الاربعاء 8/10/2025 موعداً للوقفة التضامنية.
وعليه تدعو النقابة الزميلات والزملاء الى تنفيذ الوقفة في مقّرها عند الحادية عشرة والنصف في اليوم المحدد اعلاه.
