Advertisement

لبنان

تحقيقات "حزب الله" الداخلية فرضية "الخرق والخيانة"

Lebanon 24
07-10-2025 | 22:35
A-
A+
Doc-P-1426494-638954990175045066.webp
Doc-P-1426494-638954990175045066.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": ما إن بدأ سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني الماضي، حتى سرت موجة انطباعات داخل "حزب الله" وفي بيئته الحاضنة، فحواها وعد مؤكد بأمرين متلازمين: التعجيل في ملء الفراغات في قيادة الحزب على المستويين المركزي والمناطقي، والشروع في عملية تحقيق واسعة وشفافة تفضي إلى بناء رواية حقيقية حول ما انتهت إليه "حرب إسناد غزة" التي أعلنها الحزب بعد ساعات على عملية "طوفان الأقصى".
Advertisement
 
ووفق تقييم خبراء في شؤون الحزب، فإنه لم يلجأ إلى "عملية تبديل وتغيير يعتدّ بها" في هرمه القيادي، بل لجأ إلى "ملء الفراغات الحاصلة"، وما دفعه إلى ذلك هو اقتناعه بالآتي: 
كل قيادات الحزب المحلية كانت حاضرة في الميدان في أيام المواجهات، ولم تغب عنه إطلاقا، بل إنها قامت بما يتعين عليها أن تؤديه من مهمات، وبالتالي فإن أي عملية تبديل واسعة ستضع تلك القيادات تحت المجهر والغربال، واستطرادا تحت الشبهات، وهو "أمر مرفوض وإنكار لتضحياتها وجهودها".
 
أما على المستوى العسكري والميداني، فإن الوضع مختلف، إذ إن حجم الخسائر على هذا المستوى كان كبيرا جدا، لذا فإن أمر ملء الفراغات ما زال عملية متواصلة من ناحية، ومحاطا بأعلى درجات السرية والكتمان من جهة أخرى، كعامل من عوامل التعمية على الإسرائيلي الذي استفاد في السابق من ثغرة انكشاف القيادات  السابقة للحزب بفعل طول تمرسها بالمسؤوليات والمهمات اليومية.
 
وعلى صعيد التحقيقات الموعودة، يذكر المطلعون على شؤون الحزب أنه شكّل منذ تولّي قاسم الأمانة العامة هيئة أوكلت إليها حصرا مهمة إجراء تحقيق داخلي يفضي إلى تقييم كل التطورات التي حصلت والتداعيات الناجمة عنها إبان العمليات العسكرية، والكشف عن كل الثغر الأمنية والتقنية المسؤولة عن النتائج السلبية والخسائر الكبيرة التي حلت بالحزب.
 
وعلى رغم ذلك، فإن الحزب بحسب المصادر عينها، ليس في وارد إظهار نتائج تلك التحقيقات في وقت قريب، بناء على اعتبارت عدة أبرزها: 
 
- أن هذه التحقيقات لم تكتمل بعد، وتحتاج إلى مزيد من الوقت، إذ إن ما حصل كبير ويحتاج إلى تحقيق أعمق وأشمل لاستكمال السردية التي ينبغي أن تقدم إلى جمهور الحزب.
 
- أن النتائج الأولية للتحقيقات تستبعد فرضية "الخرق والخيانة" أو على الأقل لا تعتبرها أساسا لما حصل، ولاسيما أن تلك التحقيقات تعتمد فعليا مبدأ أن "الحزب لم يهزم بالمعنى العسكري".
مواضيع ذات صلة
"الثنائي" في الانتخابات النيابية... ثلث معطل او منع الخرق؟
lebanon 24
08/10/2025 11:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلومبرغ": التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي ستظل سارية بينما تستمر الإجراءات القضائية ضدها
lebanon 24
08/10/2025 11:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
lebanon 24
08/10/2025 11:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تحقيق في "انتهاكات السويداء": اعتقال عناصر من الدفاع والداخلية
lebanon 24
08/10/2025 11:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمانة العامة

ابراهيم بيرم

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

ابراهيم

عين علي

الأقصى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2025-10-08
04:36 | 2025-10-08
04:30 | 2025-10-08
04:25 | 2025-10-08
04:05 | 2025-10-08
04:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24