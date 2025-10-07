مُفاوضات هادئة بشأن "عقدة المغتربين" وعودة حتميّة للتشريع

Advertisement

كتب محمد بلوط في" الديار": هل تطول فترة تعطيل التشريع؟ منذ ان حصل ما حصل في الجلسة التشريعية الاخيرة، لم يسجل تطور ايجابي ملموس بشأن هذه العقدة، لكن المعلومات المؤكدة من مصادر نيابية مطلعة تفيد بانه منذ لحظة انفراط الجلسة المذكورة، وخلال الصخب الذي ساد يومها، تحركت الاتصالات والمساعي لتخفيف اثار ما جرى، ومحاولة ايجاد حلول ومخارج للأزمة، وكان ابرزها لقاء بين المجلس الياس بو صعب والنائب جورج عدوان، الذي حرص على نفي التهمة الموجهة لـ " " وحلفائها بالسعي لتعطيل التشريع، رغم التصريحات التي صدرت عن عدد من نواب الفريق المقاطع، واصرارهم على وضع اقتراح القانون المعجل المتعلق بانتخاب المغتربين المقدم منهم، على رأس جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس .وتقول المصادر ان هذه الاتصالات والمحاولات لم تتوقف، وهي مستمرة "على البارد" بعيدا عن الاضواء، سعيا الى حل او تسوية ما حول طريقة مشاركة المغتربين في الانتخابات، لكن من السابق لأوانه الحديث عن حصول تقدم ملموس في هذا الصدد .وتلفت المصادر الى ان الهدف من هذه الاتصالات اولا استبدال اسلوب القطيعة والمقاطعة باسلوب التواصل والبحث الهادىء، لمقاربة هذا الموضوع الخلافي خارج منطق التحدي، لا سيما بعد ان تبين ان فكرة المقاطعة ستؤزم الموقف اكثر، وان ممارسة اسلوب الضغط على الرئيس اسلوب غير مجدي معه، لما يتمتع به من خبرة وحنكة في مواجهة مثل هذه الاساليب، عدا عن استناده الى صلاحياته الدستورية والنظام الداخلي في التعاطي مع هذا الموضوع .وينفي مصدر يشارك في الاتصالات والجهود الجارية، ان يكون قد وضع على بساط البحث اقتراح او صيغة محددة تشكل مخرجا للأزمة، لكن مصدرا نيابيا آخر يشير الى ان من بين الافكار التي يدور الهمس حولها، فكرة العودة الى الصيغة ما قبل انتخابات 2022، اي مشاركة المغتربين في الانتخابات والاقتراع في للـ128 نائبا، والغاء بند استحداث 6 مقاعد مخصصة للمغتربين .