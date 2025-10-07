تحقيقات الجيش مع فضل شاكر مستمرة والمحاكمة قريبا

Advertisement

يستعد للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر، إذ يُنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية، خلال الساعات المقبلة، موعداً للبدء بمحاكمته في 3 قضايا جنائية، كانت قد صدرت بحقّه أحكام غيابية بشأنها.وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسّام فياض بصدد تحديد جلسة المحاكمة فور انتهاء التحقيقات الأولية التي تجريها مخابرات الجيش مع شاكر، مرجحاً أن تنطلق المحاكمة في الأسبوع المقبل ما لم يطرأ تطور يستدعي تأجيل الموعد لأيام قليلة. وأشار إلى أن القضاء لا يتأثر بالحملات التي تحصل في الخارج سواء المتعاطفة مع فضل شاكر أم المعادية له، وتخشى تبرئته أو إبرام صفقة لإنهاء ملفاته، بل يتعاطى مع القضيّة ببعدها القانوني وبوقائعها وحيثياتها والأدلة التي تقدمها جهة الادعاء المتمثلة بالنيابة العامة العسكرية، أو بفريق الدفاع عن شاكر الذي سيدفع بقرينة البراءة.وتوقع المصدر القضائي أن تسير محاكمة فضل شاكر بوتيرة سريعة، لكونه المتهم الوحيد في الملفات التي سيحاكم فيها، وسيدافع عن براءته، وينفي التهم الخطيرة الموجهة إليه، لكن المحكمة ستستدعي شهوداً للإدلاء بإفاداتهم، كما ستطلب تزويدها بأي فيديوهات أو تسجيلات منسوبة إلى شاكر في حال توفرها لدى أو لدى العسكرية، والاطلاع عليها خلال مجريات المحاكمة، والاستناد إليها لإصدار الأحكام.وعلم أن مخابرات الجيش أبلغت المحكمة العسكرية، يوم الاثنين، بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق شاكر بعد تسليم نفسه لدورية من عند مدخل ، كما أن وكيلته القانونية حضرت إلى مقر المحكمة العسكرية لترقب أي جديد ومعرفة موعد تحديد جلسة المحاكمة.وأوضحت مصادر مقربة من فضل شاكر أنه مرتاح للانتقال من مرحلة طويلة من التواري عن الأنظار واللجوء إلى ، وما رافق تلك المرحلة من شائعات واتهامات طالته عن غير حقّ، إلى مرحلة بات فيها بتصرّف القضاء، لافتة إلى أن رهانه على أن الحقيقة ستظهر، مشيرة إلى أن منذ انتخاب الرئيس دخل مرحلة جديدة ومعها القضاء ، وهناك أملٌ كبير بأن العدالة ستتحقق.