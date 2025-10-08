Advertisement

لبنان

آخر ضحايا مسلسل حوادث سير.. الموت يخطف الطيار الشاب مازن السيد

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:04
توفي فجر اليوم الأربعاء المهندس الطيار الشاب مازن محمد جميل السيد، متأثرًا بجراح بليغة أصيب بها إثر حادث سير أليم تعرّض له قبل أيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وينحدر الفقيد من بلدة مزرعة بلدة العكارية. 
 
 
