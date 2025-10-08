آخر ضحايا مسلسل حوادث سير.. الموت يخطف الطيار الشاب مازن السيد

Advertisement

توفي فجر اليوم الأربعاء المهندس الطيار الشاب ، متأثرًا بجراح بليغة أصيب بها إثر حادث سير أليم تعرّض له قبل أيام، وفق ما أفادت مندوبة " ".وينحدر الفقيد من بلدة مزرعة بلدة العكارية.