لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم

Lebanon 24
08-10-2025 | 00:31
أشارت غرفة التحكم المروري، اليوم عبر منصة "إكس" الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق المطار، وكثيفة على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي".
وأكدت "أن حركة المرور ناشطة من كازينو لبنان باتجاه صربا، وكثيفة من انطلياس باتجاه نهر الموت".
وتابعت "أن حركة المرور كثيفة على الطريق البحرية من انطلياس باتجاه الكرنتينا، وكثيفة على اوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشباك باتجاه الاشرفية".
أضافت: "حركة المرور كثيفة على طريق الحدث الجامعة اللبنانية ومن اشارة الصنوبرة باتجاه الصياد، وكثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام".
 
الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

غرفة التحكم

صباح اليوم

على الطريق

اللبنانية

الناعمة

الرياض

