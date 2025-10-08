إليكم حال الطرقات صباح اليوم!

Advertisement

أشارت المروري، اليوم عبر منصة "إكس" الى أن "حركة المرور كثيفة على اوتوستراد خلدة باتجاه انفاق ، وكثيفة على اوتوستراد باتجاه خلدة ومن الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي".وأكدت "أن حركة المرور ناشطة من كازينو باتجاه صربا، وكثيفة من انطلياس باتجاه نهر الموت".وتابعت "أن حركة المرور كثيفة البحرية من انطلياس باتجاه الكرنتينا، وكثيفة على اوتوستراد الرئيس الهراوي فرن الشباك باتجاه الاشرفية".أضافت: "حركة المرور كثيفة على طريق الحدث ومن اشارة الصنوبرة باتجاه الصياد، وكثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا الى نفق سليم سلام".