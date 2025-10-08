بعد قصفه أمس.. كيف يبدو الوضع في مقهى حولا اليوم

Advertisement

تكشف اليوم حجم الاضرار الذي لحق بالمقهى الذي استهدفه الجيش الاسرائيلي ليلاً في بلدة حولا.وبحسب الصور المتداولة فان أحدثت أضرارا كبيرة في المقهى بعد أن ألقت محلقة عليها ٤ قذائف هاون.