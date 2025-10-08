Advertisement

لبنان

بعد قصفه أمس.. كيف يبدو الوضع في مقهى حولا اليوم

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:09
تكشف اليوم حجم الاضرار الذي لحق بالمقهى الذي استهدفه الجيش الاسرائيلي ليلاً في بلدة حولا.
وبحسب الصور المتداولة فان الغارات أحدثت أضرارا كبيرة في المقهى بعد أن ألقت محلقة عليها ٤ قذائف هاون.
