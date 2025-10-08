مهمة وفد لبنان الى اجتماعات صندوق النقد "تحسين الصورة منعاً للتدهور"

Advertisement

أشار مصدرٌ اقتصاديٌّ إلى أنّ وفد المالي الرسمي إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في سيكون برئاسة وزير المال وعضوية وحاكم .وأكّد المصدر أنّ الوفد سيسعى إلى تحسين الصورة المالية منعاً للتدهور، كون الزيارة الأخيرة لوفد لم تكن مرضية أبداً، بسبب عدم إقرار عددٍ كبيرٍ من القوانين الإصلاحية في .وأضاف أنّ الوفد سيكون لديه جدول أعمالٍ مثقلٌ بالاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي، بالإضافة إلى لقاءاتٍ مع المسؤولين الماليين في .واعتبر المصدر أنّ الوفد يمتلك العديد من المعطيات الإيجابية والمؤشرات التي سيعرضها في اجتماعاته، مما سيسهم في تحسين الوضعية المالية للبنان بعد مرحلة التعثّر الكبيرة.