لبنان
مهمة وفد لبنان الى اجتماعات صندوق النقد "تحسين الصورة منعاً للتدهور"
08-10-2025
أشار مصدرٌ اقتصاديٌّ إلى أنّ وفد
الحكومة اللبنانية
المالي الرسمي إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في
واشنطن
سيكون برئاسة وزير المال
ياسين جابر
وعضوية
وزير الاقتصاد
عامر البساط
وحاكم
مصرف لبنان
كريم سعيد
.
وأكّد المصدر أنّ الوفد سيسعى إلى تحسين الصورة المالية
اللبنانية
منعاً للتدهور، كون الزيارة الأخيرة لوفد
البنك الدولي
لم تكن مرضية أبداً، بسبب عدم إقرار عددٍ كبيرٍ من القوانين الإصلاحية في
لبنان
.
وأضاف أنّ الوفد سيكون لديه جدول أعمالٍ مثقلٌ بالاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي، بالإضافة إلى لقاءاتٍ مع المسؤولين الماليين في
الإدارة الأميركية
.
واعتبر المصدر أنّ الوفد يمتلك العديد من المعطيات الإيجابية والمؤشرات التي سيعرضها في اجتماعاته، مما سيسهم في تحسين الوضعية المالية للبنان بعد مرحلة التعثّر الكبيرة.
