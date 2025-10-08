Advertisement

لبنان

مهمة وفد لبنان الى اجتماعات صندوق النقد "تحسين الصورة منعاً للتدهور"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:30
أشار مصدرٌ اقتصاديٌّ إلى أنّ وفد الحكومة اللبنانية المالي الرسمي إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن سيكون برئاسة وزير المال ياسين جابر وعضوية وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد
وأكّد المصدر أنّ الوفد سيسعى إلى تحسين الصورة المالية اللبنانية منعاً للتدهور، كون الزيارة الأخيرة لوفد البنك الدولي لم تكن مرضية أبداً، بسبب عدم إقرار عددٍ كبيرٍ من القوانين الإصلاحية في لبنان.
وأضاف أنّ الوفد سيكون لديه جدول أعمالٍ مثقلٌ بالاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي، بالإضافة إلى لقاءاتٍ مع المسؤولين الماليين في الإدارة الأميركية
واعتبر المصدر أنّ الوفد يمتلك العديد من المعطيات الإيجابية والمؤشرات التي سيعرضها في اجتماعاته، مما سيسهم في تحسين الوضعية المالية للبنان بعد مرحلة التعثّر الكبيرة.

