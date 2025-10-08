Advertisement

لبنان

استثمارات وماركات عالمية.. أسواق بيروت تنبض من جديد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:45
يتم وضع اللمسات الأخيرة لإعادة افتتاح أسواق بيروت غداً الخميس في حفل من المتوقع ان تحضره شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وعانت أسواق بيروت منذ سنوات صعوبات جمة بدءا بالأزمة المالية التي بدأت عام 2019 والتظاهرات التي رافقتها مرورا بانتشار جائحة كورونا والأزمات السياسية والأمنية المُتعاقبة والحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان ما أدى إلى إقفال العديد من المطاعم والمحال التجارية الكبرى. 
الا انه في الأشهر الأخيرة شهدت أسواق بيروت نهضة لافتة حيث تم افتتاح أكثر من 200 محل تجاري ومطعم واستقطبت علامات تجارية عالمية ما جعلها مُجددا نقطة جذب للمستثمرين.
ومن المتوقع ان يشهد وسط بيروت، بالتوازي مع  إعادة افتتاح الأسواق،  نشاطات واحتفالات مميزة مع اقتراب موسم أعياد الميلاد ونهاية السنة.
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

