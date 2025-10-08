استثمارات وماركات عالمية.. أسواق بيروت تنبض من جديد

Advertisement

يتم وضع اللمسات الأخيرة لإعادة افتتاح غداً الخميس في حفل من المتوقع ان تحضره شخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية.وعانت أسواق منذ سنوات صعوبات جمة بدءا بالأزمة المالية التي بدأت عام 2019 والتظاهرات التي رافقتها مرورا بانتشار جائحة والأزمات السياسية والأمنية المُتعاقبة والحرب الأخيرة على ما أدى إلى إقفال العديد من المطاعم والمحال التجارية الكبرى.الا انه في الأشهر الأخيرة شهدت أسواق بيروت نهضة لافتة حيث تم افتتاح أكثر من 200 محل تجاري ومطعم واستقطبت علامات تجارية عالمية ما جعلها مُجددا نقطة جذب للمستثمرين.ومن المتوقع ان يشهد ، بالتوازي مع إعادة افتتاح الأسواق، نشاطات واحتفالات مميزة مع اقتراب موسم أعياد الميلاد ونهاية السنة.