28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ادعى تأمين وظائف وقروض وهمية وعقود زواج متعة كاذبة... وأمن الدولة يتحرك
Lebanon 24
08-10-2025
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
– قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement
أوقفت مديرية
البقاع
الإقليمية – مكتب
البقاع الغربي
، المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفة رسمية.
واعترف خلال التحقيق بانتحاله صفة موظف في
وزارة الشؤون الاجتماعية
لإيهام ضحاياه بتأمين وظائف، وادعائه امتلاك علاقات داخل مؤسسة "القرض الحسن" لتأمين قروض مالية لقاء مبالغ نقدية، كما ادّعى قدرته على تأمين بطاقات صحية من الصندوق التعاضدي في
بعلبك
. واعترف أيضًا بانتحاله صفة امرأة لابتزاز رجال عبر عقود زواج متعة وهمية، وبتدخّله كوسيط في معاملات داخل سرايا وقصر العدل في
زحلة
.
وبناءً لإشارة
النيابة العامة
الاستئنافية في البقاع، تعمّم
المديرية العامة
لأمن الدولة صورة الموقوف (م. س.)، وتدعو كل من وقع ضحية احتياله الحضور الى مكتب البقاع
الغربي
– سرايا صغبين، للإدلاء بإفادته.
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله: ندعو الدول العربية والاسلامية الى تشكيل جبهة تحمي أمنها
Lebanon 24
العلامة فضل الله: ندعو الدول العربية والاسلامية الى تشكيل جبهة تحمي أمنها
08/10/2025 11:46:43
08/10/2025 11:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: منع المدنيين من المغادرة ادعاء كاذب لتغطية المجازر
Lebanon 24
حماس: منع المدنيين من المغادرة ادعاء كاذب لتغطية المجازر
08/10/2025 11:46:43
08/10/2025 11:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
Lebanon 24
تحذير في لبنان.. "رواتب خيالية" لوظائف وهمية!
08/10/2025 11:46:43
08/10/2025 11:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟
Lebanon 24
ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟
08/10/2025 11:46:43
08/10/2025 11:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لأمن الدولة
وزارة الشؤون الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
المديرية العامة
النيابة العامة
البقاع الغربي
وزارة الشؤون
أمن الدولة
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
Lebanon 24
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
04:36 | 2025-10-08
08/10/2025 04:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
Lebanon 24
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
04:30 | 2025-10-08
08/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
Lebanon 24
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
04:25 | 2025-10-08
08/10/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
Lebanon 24
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
04:05 | 2025-10-08
08/10/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:40 | 2025-10-08
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:36 | 2025-10-08
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
04:30 | 2025-10-08
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
04:25 | 2025-10-08
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
04:05 | 2025-10-08
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
04:00 | 2025-10-08
ملاحظات على هامش التسويات الموضعية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 11:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 11:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 11:46:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24