ادعى تأمين وظائف وقروض وهمية وعقود زواج متعة كاذبة... وأمن الدولة يتحرك

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:أوقفت مديرية الإقليمية – مكتب ، المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفة رسمية.واعترف خلال التحقيق بانتحاله صفة موظف في لإيهام ضحاياه بتأمين وظائف، وادعائه امتلاك علاقات داخل مؤسسة "القرض الحسن" لتأمين قروض مالية لقاء مبالغ نقدية، كما ادّعى قدرته على تأمين بطاقات صحية من الصندوق التعاضدي في . واعترف أيضًا بانتحاله صفة امرأة لابتزاز رجال عبر عقود زواج متعة وهمية، وبتدخّله كوسيط في معاملات داخل سرايا وقصر العدل في .وبناءً لإشارة الاستئنافية في البقاع، تعمّم لأمن الدولة صورة الموقوف (م. س.)، وتدعو كل من وقع ضحية احتياله الحضور الى مكتب البقاع – سرايا صغبين، للإدلاء بإفادته.