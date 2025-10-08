Advertisement

لبنان

ادعى تأمين وظائف وقروض وهمية وعقود زواج متعة كاذبة... وأمن الدولة يتحرك

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:02
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
أوقفت مديرية البقاع الإقليمية – مكتب البقاع الغربي، المدعو (م. س.) بجرم الاحتيال وانتحال صفة رسمية.
واعترف خلال التحقيق بانتحاله صفة موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية لإيهام ضحاياه بتأمين وظائف، وادعائه امتلاك علاقات داخل مؤسسة "القرض الحسن" لتأمين قروض مالية لقاء مبالغ نقدية، كما ادّعى قدرته على تأمين بطاقات صحية من الصندوق التعاضدي في بعلبك. واعترف أيضًا بانتحاله صفة امرأة لابتزاز رجال عبر عقود زواج متعة وهمية، وبتدخّله كوسيط في معاملات داخل سرايا وقصر العدل في زحلة.

وبناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، تعمّم المديرية العامة لأمن الدولة صورة الموقوف (م. س.)، وتدعو كل من وقع ضحية احتياله الحضور الى مكتب البقاع الغربي – سرايا صغبين، للإدلاء بإفادته.
