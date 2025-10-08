مرفأ بيروت يسجل رقما قياسيا.. هذا ما أعلنه عيتاني

Advertisement

أكد رئيس في تصريح له، تسجيل محطة الحاويات في المرفأ، التي تديرها شركة CMA CGM، رقماً قياسياً جديداً في 5 تشرين الأول 2025، وذلك بمناولة 10,166 حاوية نمطية (TEUs) على سفينة واحدة هي CMA CGM ARGON، وهي سفينة حديثة وصديقة للبيئة تعمل على وقود الميثانول (Methanol Powered).ويُعدّ هذا الرقم الأعلى في تاريخ مرفأ منذ انطلاق عمليات محطة الحاويات في عام 2004.