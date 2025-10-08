Advertisement

لبنان

مرفأ بيروت يسجل رقما قياسيا.. هذا ما أعلنه عيتاني

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:17
Doc-P-1426571-638955118840250445.jpg
Doc-P-1426571-638955118840250445.jpg photos 0
أكد رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني في تصريح له، تسجيل محطة الحاويات في المرفأ، التي تديرها شركة CMA CGM، رقماً قياسياً جديداً في 5 تشرين الأول 2025، وذلك بمناولة 10,166 حاوية نمطية (TEUs) على سفينة واحدة هي CMA CGM ARGON، وهي سفينة حديثة وصديقة للبيئة تعمل على وقود الميثانول (Methanol Powered).
ويُعدّ هذا الرقم الأعلى في تاريخ مرفأ بيروت منذ انطلاق عمليات محطة الحاويات في عام 2004. 
 
