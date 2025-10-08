28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مجلس غرفة التجارة بطرابلس يودع أنطوان مرعب ويُثبّت الثقة بقيادته
Lebanon 24
08-10-2025
|
02:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في
طرابلس
والشمال اجتماعا استهله بدقيقة صمت عن روح
نائب الرئيس
الراحل أنطوان مرعب، ثم جدد المجلس ثقته بالرئيس
توفيق دبوسي
، ونائب الرئيس إبراهيم فوز، وأمين المال بسام رحولي، وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس
دبوسي
في حضور جميع الأعضاء.
Advertisement
وبعد تثبيت الثقة بهيئة المكتب، انتخب المجلس عضو
مجلس الإدارة
نخيل يمين نائباً للرئيس خلفاً للراحل أنطوان مرعب، ثم أقرّ قطع الحساب والموازنة.
ونوّه دبوسي بالثقة المتجددة التي أولاه إياها المجلس، وهنّأ الزميل نخيل يمين بانتخابه، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشيداً بالأجواء الإيجابية التي تعكس وحدة الرؤية وروح التعاون داخل المجلس. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الصين: بيان قمة شنغهاي يدعم نظام التجارة المتعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية
Lebanon 24
الصين: بيان قمة شنغهاي يدعم نظام التجارة المتعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية
08/10/2025 11:47:13
08/10/2025 11:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قلق دنماركي من الأوضاع في سوريا ودعوة لبناء الثقة
Lebanon 24
قلق دنماركي من الأوضاع في سوريا ودعوة لبناء الثقة
08/10/2025 11:47:13
08/10/2025 11:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
08/10/2025 11:47:13
08/10/2025 11:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة اغتيال الشيخ حسن مرعب
Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة اغتيال الشيخ حسن مرعب
08/10/2025 11:47:13
08/10/2025 11:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
مجلس الإدارة
توفيق دبوسي
نائب الرئيس
توفيق دبوس
دقيقة صمت
عضو مجلس
طرابلس
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
Lebanon 24
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
04:36 | 2025-10-08
08/10/2025 04:36:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
Lebanon 24
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
04:30 | 2025-10-08
08/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
Lebanon 24
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
04:25 | 2025-10-08
08/10/2025 04:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
Lebanon 24
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
04:05 | 2025-10-08
08/10/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:40 | 2025-10-08
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:36 | 2025-10-08
"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"
04:30 | 2025-10-08
سحر المقتنيات القديمة: بين الأصالة والهوية
04:25 | 2025-10-08
في هذه المناطق.. تفكيك شبكة مخدرات وأسلحة خطيرة
04:05 | 2025-10-08
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
04:00 | 2025-10-08
ملاحظات على هامش التسويات الموضعية
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 11:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 11:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 11:47:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24