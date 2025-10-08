مجلس غرفة التجارة بطرابلس يودع أنطوان مرعب ويُثبّت الثقة بقيادته

Advertisement

عقد مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال اجتماعا استهله بدقيقة صمت عن روح الراحل أنطوان مرعب، ثم جدد المجلس ثقته بالرئيس ، ونائب الرئيس إبراهيم فوز، وأمين المال بسام رحولي، وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس في حضور جميع الأعضاء.وبعد تثبيت الثقة بهيئة المكتب، انتخب المجلس عضو نخيل يمين نائباً للرئيس خلفاً للراحل أنطوان مرعب، ثم أقرّ قطع الحساب والموازنة.ونوّه دبوسي بالثقة المتجددة التي أولاه إياها المجلس، وهنّأ الزميل نخيل يمين بانتخابه، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشيداً بالأجواء الإيجابية التي تعكس وحدة الرؤية وروح التعاون داخل المجلس. (الوكالة الوطنية)