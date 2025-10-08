Advertisement

لبنان

مجلس غرفة التجارة بطرابلس يودع أنطوان مرعب ويُثبّت الثقة بقيادته

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1426574-638955122756705993.png
Doc-P-1426574-638955122756705993.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال اجتماعا استهله بدقيقة صمت عن روح نائب الرئيس الراحل أنطوان مرعب، ثم جدد المجلس ثقته بالرئيس توفيق دبوسي، ونائب الرئيس إبراهيم فوز، وأمين المال بسام رحولي، وذلك خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس دبوسي في حضور جميع الأعضاء.
Advertisement

وبعد تثبيت الثقة بهيئة المكتب، انتخب المجلس عضو مجلس الإدارة نخيل يمين نائباً للرئيس خلفاً للراحل أنطوان مرعب، ثم أقرّ قطع الحساب والموازنة.

ونوّه دبوسي بالثقة المتجددة التي أولاه إياها المجلس، وهنّأ الزميل نخيل يمين بانتخابه، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومشيداً بالأجواء الإيجابية التي تعكس وحدة الرؤية وروح التعاون داخل المجلس. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الصين: بيان قمة شنغهاي يدعم نظام التجارة المتعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية
lebanon 24
08/10/2025 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قلق دنماركي من الأوضاع في سوريا ودعوة لبناء الثقة
lebanon 24
08/10/2025 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
lebanon 24
08/10/2025 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. محاولة اغتيال الشيخ حسن مرعب
lebanon 24
08/10/2025 11:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

مجلس الإدارة

توفيق دبوسي

نائب الرئيس

توفيق دبوس

دقيقة صمت

عضو مجلس

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2025-10-08
04:36 | 2025-10-08
04:30 | 2025-10-08
04:25 | 2025-10-08
04:05 | 2025-10-08
04:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24