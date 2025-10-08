Advertisement

لبنان

جعجع يعقد لقاء مع وفد بلدية عين زحلتا في معراب

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1426578-638955128276436545.jpg
Doc-P-1426578-638955128276436545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، والتقى مجلس بلدية عين زحلتا - الشوف برئاسة خليل مغبغب ونائبه عمر الزعر، يرافقهما المختار طانيوس صوما، في حضور منسّق "القوات" في منطقة الشوف جوزيف تابت ونائبه جرجس عون، رئيس مركز الحزب في البلدة سعد حداد وعدد من أعضاء الهيئة الادارية في المركز.
Advertisement

تناول جعجع مع الوفد التطورات العامة في البلاد وشؤون البلدة وحاجاتها. 
 
مواضيع ذات صلة
في معراب.. اجتماع جعجع مع المجالس البلدية والاختيارية
lebanon 24
08/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يستكمل استقبال المجالس البلدية في معراب
lebanon 24
08/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المهندسين تعقد لقاء مع عمداء كليات الهندسة لتعزيز جودة التعليم الهندسي
lebanon 24
08/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد فضل الله.. لقاء مع وفد العشائر العربية
lebanon 24
08/10/2025 11:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة الشوف

مجلس بلدية

سمير جعجع

الاختيار

رئيس حزب

لبنان

الشوف

جوزيف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:40 | 2025-10-08
04:36 | 2025-10-08
04:30 | 2025-10-08
04:25 | 2025-10-08
04:05 | 2025-10-08
04:00 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24