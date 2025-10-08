Advertisement

لبنان

يصل عصر اليوم.. هذه آخر أخبار المنخفض الجوي الأول الذي سيضرب لبنان

Lebanon 24
08-10-2025 | 02:33
أشارت صفحة Lebanese Daily Weather  المُتخصصة بالأحوال الجوية إلى ان تأثير المنخفض الجوي الأول الذي سيضرب لبنان يبدأ عصر اليوم الأربعاء، ويبلغ ذروته نهار الخميس، مع اشتداد في غزارة الأمطار ونشاط ملحوظ في سرعة الرياح.
ستتوزع الأمطار بشكل متفاوت على مختلف المناطق، مع احتمال أن تكون الفعالية ضعيفة إلى معدومة في بعض المناطق.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضًا إضافيًا، وتلامس الثلوج المرتفعات العالية، حيث يُتوقع تساقطها على قمم مثل القرنة السوداء.

وتبدأ الفعالية الجوية بالانحسار مساء الخميس، ثم تستقر الأجواء يترافق ذلك مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.


