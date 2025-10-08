28
أسامة سعد استقبل العيلاني
Lebanon 24
08-10-2025
|
02:47
استقبل
الأمين العام
لـ"
التنظيم الشعبي الناصري
" النائب الدكتور
أسامة سعد
، في مكتبه في
صيدا
، إمام وخطيب
مسجد الغفران
الشيخ
حسام العيلاني
.
تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية والاجتماعية في البلاد، إلى جانب مناقشة شؤون مدينة صيدا وهموم أبنائها".
وأكّد الجانبان "أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك في خدمة
القضايا
الوطنية والاجتماعية، بما يسهم في دعم مصالح المواطنين وتعزيز الاستقرار في المدينة". (الوكالة الوطنية)
