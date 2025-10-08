أسامة سعد استقبل العيلاني

Advertisement

استقبل لـ" " النائب الدكتور ، في مكتبه في ، إمام وخطيب الشيخ .تم خلال اللقاء، بحسب بيان، "بحث الأوضاع العامة والتطورات السياسية والاجتماعية في البلاد، إلى جانب مناقشة شؤون مدينة صيدا وهموم أبنائها".وأكّد الجانبان "أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك في خدمة الوطنية والاجتماعية، بما يسهم في دعم مصالح المواطنين وتعزيز الاستقرار في المدينة". (الوكالة الوطنية)