لبنان

"اليازا" تحذّر من مشهد خطير في زحلة

Lebanon 24
08-10-2025 | 03:21
أشارت "اليازا"، في نداء عاجل الى بلدية زحلة، الى "مشهد صادم من مستديرة حوش الامراء - كسارة - طلعة تل شيحا".
وقالت: "سلامة ورش العمل التابعة للبلديات او الوزارات أولوية تضاهي أهمية الأعمال بحد ذاتها. مشهد غير مقبول لورش العمل في بلدية زحلة وهي من البلديات القادرة بسهولة على التزام مواصفات السلامة المرورية".
وطالبت "بالالتزام الصارم لحماية حياة الناس".
