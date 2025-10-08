إليكم المهام المنفذة من الدفاع المدني

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت 81 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:اخماد حرائق: 62: أعشاب: 32، أحراج: 4، نفايات: 9، أعشاب وأشجار: 5، منازل: 2، مؤسسات: 1، كهرباء: 5، سيارات: 4اسعاف: 12: حالات طارئة: 6، حوادث سير: 1، نقل مرضى: 5خدمات عامة: 6سلامة عامة: 1