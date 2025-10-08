25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بتهمة الابتزاز عبر "تيك توك".. توقيف شاب في الجنوب
Lebanon 24
08-10-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement
في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تمسّ القيم الأخلاقية والاجتماعية، أوقفت
مديرية الجنوب
الإقليمية في
أمن الدولة
السوري (م. ع.)، بعد توافر معلومات دقيقة عن قيامه بابتزاز فتيات عبر تطبيق "تيك توك"، مستغلاً شهرة حسابه للحصول على مبالغ مالية أو دفعهنّ إلى تصرفات غير لائقة.
وخلال التحقيق، تبيّن أنّ هاتفه يحتوي على مقاطع فيديو منافية للحشمة، كان يتبادلها مع عدد من أصدقائه.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
مواضيع ذات صلة
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
08/10/2025 14:39:42
08/10/2025 14:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّف سحوبات "تيك توك" في لبنان: بين قطع أرزاق الآلاف ومواجهة الشبهات المالية
Lebanon 24
توقّف سحوبات "تيك توك" في لبنان: بين قطع أرزاق الآلاف ومواجهة الشبهات المالية
08/10/2025 14:39:42
08/10/2025 14:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
Lebanon 24
البيت الأبيض: الأميركيون سيهيمنون على مجلس إدارة "تيك توك" الجديد
08/10/2025 14:39:42
08/10/2025 14:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
Lebanon 24
صفقة خاصة بتطبيق "تيك توك" بين أميركا والصين
08/10/2025 14:39:42
08/10/2025 14:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لأمن الدولة
المديرية العامة
مديرية الجنوب
قسم الإعلام
أمن الدولة
مديرية ال
الدولة ال
القضاء ا
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة العمل تؤكد تعزيز حماية العمال ومكافحة عمل الأطفال
Lebanon 24
وزارة العمل تؤكد تعزيز حماية العمال ومكافحة عمل الأطفال
07:25 | 2025-10-08
08/10/2025 07:25:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مطارنة لبنان.. ترحيب بزيارة البابا ودعوة للحكمة في مواجهة التحديات
Lebanon 24
مطارنة لبنان.. ترحيب بزيارة البابا ودعوة للحكمة في مواجهة التحديات
07:21 | 2025-10-08
08/10/2025 07:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رجي تلقى طلبًا لدعم كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
رجي تلقى طلبًا لدعم كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
07:16 | 2025-10-08
08/10/2025 07:16:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية مع زواره
Lebanon 24
بري يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية مع زواره
07:15 | 2025-10-08
08/10/2025 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر جدّاً لشابة لبنانيّة... شاهدوا كيف مشت بعد 10 سنوات من الشلل
Lebanon 24
فيديو مُؤثّر جدّاً لشابة لبنانيّة... شاهدوا كيف مشت بعد 10 سنوات من الشلل
07:04 | 2025-10-08
08/10/2025 07:04:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
Lebanon 24
المنخفض الجوي سيصل الى لبنان... ونصيحة للمواطنين
13:20 | 2025-10-07
07/10/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
وزير لبنانيّ سابق في ذمة الله (صورة)
09:09 | 2025-10-07
07/10/2025 09:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
Lebanon 24
فاجأت جمهورها... إعلامية لبنانية تخلع حجابها (صورة)
16:15 | 2025-10-07
07/10/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
Lebanon 24
إنذار لأصحاب محلات: للإقفال خلال 48 ساعة
09:06 | 2025-10-07
07/10/2025 09:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
Lebanon 24
يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين
14:00 | 2025-10-07
07/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:25 | 2025-10-08
وزارة العمل تؤكد تعزيز حماية العمال ومكافحة عمل الأطفال
07:21 | 2025-10-08
مطارنة لبنان.. ترحيب بزيارة البابا ودعوة للحكمة في مواجهة التحديات
07:16 | 2025-10-08
رجي تلقى طلبًا لدعم كوبا في الجمعية العامة للأمم المتحدة
07:15 | 2025-10-08
بري يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية مع زواره
07:04 | 2025-10-08
فيديو مُؤثّر جدّاً لشابة لبنانيّة... شاهدوا كيف مشت بعد 10 سنوات من الشلل
06:55 | 2025-10-08
الدفاع المدني يبحث التعاون في السلامة العامة والوقاية من الحوادث
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
08/10/2025 14:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
08/10/2025 14:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
08/10/2025 14:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24