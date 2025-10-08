Advertisement

لبنان

بعد مُوافقتها على خطّة ترامب.. هل تُسلّم "حماس" سلاحها في لبنان؟

كارل قربان Karl Korban

|
Lebanon 24
08-10-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1426641-638955197826788766.jpg
Doc-P-1426641-638955197826788766.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مُوافقة "حماس" على خطّة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، في مقابل تسليم سلاحها والتخلّي عن السلطة وتبادل الرهائن بأسرى فلسطينيين، تتّجه الأنظار إلى لبنان، لترقّب قرار الحركة الفلسطينيّة والفصائل المُقرّبة منها في ما يتعلّق بنزع عتادها العسكريّ من المُخيّمات.
Advertisement
 
وبعد تسليم حركة "فتح" لسلاحها في المُخيّمات الفلسطينيّة إلى الجيش ،أعلنت "حماس" عن رفضها لهكذا خطوة، طالما لا تزال هناك حاجة ماسّة للسلاح من أجل مُقاومة العدوّ الإسرائيليّ، وتحرير فلسطين. ولكن، تبدلّ الوضع كثيراً اليوم، بعد مُوافقة الحركة الفلسطينيّة الحليفة لـ"حزب الله" ولإيران، على خطّة ترامب لطيّ صفحة الحرب في غزة، وقد رحّب "الحزب" بقرارها، بالتوازي مع إنطلاق مُحادثات في مصر، بين وفود إسرائيليّة وفلسطينيّة، بهدف تطبيق المُقترح الأميركيّ لإنهاء المعارك.
 
وبعد تأييد "حماس" خطّة إنهاء الحرب، والشروط التي وضعتها إدارة ترامب عليها، يتبيّن أنّ لا حجة لديها بعد اليوم في لبنان، للإبقاء على سلاحها، وأصبحت مدعوة بقوّة إلى تسليم عتادها العسكريّ إلى الجيش، كيّ تبسط الدولة سلطتها على كافة المُخيّمات الفلسطينيّة.
 
وفي هذا السياق، يقول مصدر لبنانيّ إنّ "أسباب تمسّك "حماس" بسلاحها داخل المُخيّمات سقطت، وهناك قرار رسميّ في لبنان يدعوها إلى التعاون مع الدولة، من أجل التخلّي عن سلاحها، فإذا تنازلت عن الدفاع عن غزة مقابل إنهاء الحرب في القطاع الفلسطينيّ الذي شهد سنتين من المعارك المُدمّرة، فإنّ لا حاجة للسلاح الذي تمتلكه على الأراضي اللبنانيّة، فلا يجوز لها إستخدام الجنوب على سبيل المثال كما فعلت في أوقات سابقة، وكادت أنّ تُعرّض إتّفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل للخطر، وتسبّبت في شنّ غارات إسرائيليّة عنيفة على البلدات الجنوبيّة، وهي الآن قبلت بتسويّة أميركيّة تصبّ في صالح تل أبيب، من أجل وضع حدّ للمآسي في غزة".
 
 وتوقّع المصدر عينه أنّ "يُستأنف الحوار مع "حماس" في لبنان قريباً، لنزع سلاحها، واحترام السيادة اللبنانيّة وما يصدر من قرارات رسميّة عن الحكومة". وأشار إلى أنّه "إذا رضخت الحركة للأمر الواقع في المُخيّمات الفلسطينيّة، فإنّ هذا الأمر سيزيد من الضغوطات على "حزب الله"، كونه سيبقى الطرف الوحيد المسلّح".
 
وبعد قرار "حماس" في غزة، ستزيد الضغوطات عليها أميركيّاً في لبنان، للتعاون مع الجيش، فهدف المبعوثَين الأميركيين توم برّاك ومورغان أورتاغوس هو نزع سلاح "الحزب" والفصائل الفلسطينيّة، وهما وهي ينتظران الإتّصالات اللبنانيّة – الفلسطينيّة لتطهير المُخيّمات بشكلٍ كاملٍ من السلاح، وتطبيق خطّة المؤسسة العسكريّة بسرعة، في ما يخصّ ترسانة "حزب الله" الصاروخيّة والعسكريّة.
 
وتعتقد الولايات المتّحدة أنّ مُوافقة "حماس" على خطّة ترامب للسلام في غزة، سترتدّ عليها ليس فقط في فلسطين، وإنّما في لبنان وبقيّة الدول حيث لديها وجود سياسيّ فاعل. وبحسب أوساط دبلوماسيّة، فإنّ دور الحركة الفلسطينيّة سيتراجع كثيراً في مُختلف البلدان، لأنّ القرار المركزيّ السياسيّ والعسكريّ التابع لها يصدر من غزة، وإذا تخلّت عن إدارتها للقطاع الفلسطينيّ وسلّمت سلاحها، تكون واشنطن وتل أبيب قد حقّقتا ما لم تستطيعا بلوغه في سنتين من الحرب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
lebanon 24
08/10/2025 14:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفالات الآن بين النازحين في مدينة غزة بعد موافقة حماس على خطة ترامب (العربية)
lebanon 24
08/10/2025 14:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش تسلّم اسلحة من "مخيم عين الحلوة" واجتماع مع "حماس" خلال أيام
lebanon 24
08/10/2025 14:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستسلم حركة حماس سلاحها فعلاً؟
lebanon 24
08/10/2025 14:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مورغان أورتاغوس

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

حزب الله

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

كارل قربان Karl Korban

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2025-10-08
07:21 | 2025-10-08
07:16 | 2025-10-08
07:15 | 2025-10-08
07:04 | 2025-10-08
06:55 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24