"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"

يسودُ ارتياح كبير في أوساط ، عقبَ منح العسكريين من مُختلف الرتب، "محروقات مجانيّة"، طبقاً لما أورده " " في تقريرٍ سابق.

وتحدثت أوساط العسكريين عن أن الإجراءات التي يتخذها لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله تمثل نقلة نوعية في تاريخ المؤسسة، ومن خلالها يُمكن تحصين العسكريين أكثر عبر دعمهم في ظلّ تدني قيمة رواتبهم الشهرية.



وفعلياً، فإنّ المساعدة للعسكريين بالمحروقات يُدفع عليها ملايين الدولارات، خصوصاً أن قيمة كل قسيمة محروقات تصلُ إلى 14 دولاراً، علماً أن كل عسكري يحصل على ما يصل إلى 20 قسيمة، أي ما يعادي 280 دولاراً شهرياً.