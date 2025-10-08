Advertisement

لبنان

"قوى الأمن" في مرحلة "جيدة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2025 | 04:36
A-
A+

Doc-P-1426643-638955201916647563.jpeg
Doc-P-1426643-638955201916647563.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسودُ ارتياح كبير في أوساط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عقبَ منح العسكريين من مُختلف الرتب، "محروقات مجانيّة"، طبقاً لما أورده "لبنان24" في تقريرٍ سابق.
Advertisement
 

وتحدثت أوساط العسكريين عن أن الإجراءات التي يتخذها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله تمثل نقلة نوعية في تاريخ المؤسسة، ومن خلالها يُمكن تحصين العسكريين أكثر عبر دعمهم في ظلّ تدني قيمة رواتبهم الشهرية.
 

وفعلياً، فإنّ المساعدة للعسكريين بالمحروقات يُدفع عليها ملايين الدولارات، خصوصاً أن قيمة كل قسيمة محروقات تصلُ إلى 14 دولاراً، علماً أن كل عسكري يحصل على ما يصل إلى 20 قسيمة، أي ما يعادي 280 دولاراً شهرياً. 
 

كذلك، قالت أوساط مُطلعة على عمل المديرية إنّ التشديد كبير في تطبيق القانون، موضحة أنَّ عبدالله يؤكد أمام زواره أنَّ المؤسسة الأمنية أمانة ولا يُمكن التفريط بحقوق العسكريين إطلاقاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" في مرحلة "ترشيد الإنفاق": خصومات رواتب ووقف مساعدات
lebanon 24
08/10/2025 14:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
توم براك: أعتقد أن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية "جيدة" لكنها بلا جدوى ولا تساعد
lebanon 24
08/10/2025 14:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": المقاومة بلغت مرحلة متقدمة من التعافي وإعادة بناء القدرات!
lebanon 24
08/10/2025 14:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" واسرائيل: مرحلة جديدة
lebanon 24
08/10/2025 14:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

المدير العام

مؤسسة الأمن

مديرية ال

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2025-10-08
07:21 | 2025-10-08
07:16 | 2025-10-08
07:15 | 2025-10-08
07:04 | 2025-10-08
06:55 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24