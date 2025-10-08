Advertisement

لبنان

عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-10-2025 | 04:40
Doc-P-1426647-638955204500623193.jpg
Doc-P-1426647-638955204500623193.jpg photos 0
أفادت مصادر أمنية بأنَّ التحقيقات التي أجريت ليل امس في منطقة حارة صيدا عقب الاشكال مع الشيخ حسن مرعب، بعد منعه من المشاركة في برنامج للإعلامي تمام بليق، وكذلك عملية رصد كاميرات المراقبة في المحلة، أظهرت أن لا إطلاق نار حصل في المحلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

