عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟

أفادت مصادر أمنية بأنَّ التحقيقات التي أجريت ليل امس في منطقة عقب الاشكال مع مرعب، بعد منعه من المشاركة في برنامج للإعلامي ، وكذلك عملية رصد كاميرات المراقبة في المحلة، أظهرت أن لا إطلاق نار حصل في المحلة.

