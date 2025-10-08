Advertisement

لبنان

حبيش: الانتخابات النيابية ستجري في موعدها

Lebanon 24
08-10-2025 | 04:45
قال النائب السابق هادي حبيش بعد لقائه رئيس الحمهورية جوزاف عون: "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها ورئيس الجمهورية مطمئن إلى مسار الأوضاع". (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

هادي حبيش

جوزاف عون

الجمهوري

نائب ال

جمهورية

جوزاف

