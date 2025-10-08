اجتماع في سرايا طرابلس لضبط فوضى المولدات الخاصة

Advertisement

( الوكالة الوطنية)

عقد في سرايا اجتماع موسع برئاسة محافظ بالإنابة إيمان الرافعي، في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة ملف المولدات الكهربائية الخاصة في المدينة وسائر أقضية ، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تجاوزات بعض أصحاب المولدات وغياب الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات ، وتنفيذاً لقرارات من قبل بعض اصحاب هذه المولدات.وجرى خلال اللقاء البحث في السبل الكفيلة بضبط فوضى تسعيرة الاشتراكات الكهربائية، والتشديد على ضرورة أصحاب المولدات بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الطاقة، كما التشديد على أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.وحذر المجتمعون من أن الأجهزة الرقابية، بما فيها مفتشو والبلديات والأجهزة الأمنية والقضائية، ستباشر اتخاذ الخطوات اللازمة بحق المخالفين، حفاظا على الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.