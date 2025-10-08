Advertisement

لبنان

اجتماع في سرايا طرابلس لضبط فوضى المولدات الخاصة

Lebanon 24
08-10-2025 | 04:55
عقد في سرايا طرابلس اجتماع موسع برئاسة محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي، في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة ملف المولدات الكهربائية الخاصة في المدينة  وسائر أقضية الشمال، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تجاوزات بعض أصحاب المولدات وغياب الالتزام بالتسعيرة الرسمية وبتركيب العدادات ، وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء من قبل بعض اصحاب هذه المولدات.
وجرى خلال اللقاء البحث في السبل الكفيلة بضبط فوضى تسعيرة الاشتراكات الكهربائية، والتشديد على ضرورة التزام أصحاب المولدات بقرارات مجلس الوزراء ووزارة الطاقة، كما التشديد على أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.

وحذر المجتمعون من أن الأجهزة الرقابية، بما فيها مفتشو وزارة الاقتصاد والبلديات والأجهزة الأمنية والقضائية، ستباشر اتخاذ الخطوات اللازمة بحق المخالفين، حفاظا على الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.
( الوكالة الوطنية)
