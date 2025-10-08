إليكم ما طلبه الرئيس عون من الاتحاد الأوروبي

أبلغ رئيس الجمهورية نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي Charles Fries خلال استقباله قبل ظهر اليوم في ، "ترحيب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي لتعزيز الجيش والقوى الأمنية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة"، وطلب "مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل".

