لبنان

إليكم ما طلبه الرئيس عون من الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
08-10-2025 | 04:58
Doc-P-1426660-638955220073504897.png
Doc-P-1426660-638955220073504897.png photos 0
أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون نائب الامين العام للسلام والامن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الاوروبي Charles Fries خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي لتعزيز الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة"، وطلب "مشاركة الاتحاد الاوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل".
