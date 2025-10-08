الجيش يجري تمارين تدريبية في هذه المناطق

أعلنت أنها ستقوم بتمارين تدريبية في مناطق عدة، وذلك في بيان جاء فيه:

Advertisement

"ستقوم وحدات من الجيش بتواريخ 10،9 و15،14 /10 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلَي رماية – والعاقورة – ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة".



