لبنان

الجيش يجري تمارين تدريبية في هذه المناطق

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:15
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنها ستقوم بتمارين تدريبية في مناطق عدة، وذلك في بيان جاء فيه:
"ستقوم وحدات من الجيش بتواريخ 10،9 و15،14 /10 /2025 ما بين الساعة  8.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلَي رماية الطيبةبعلبك والعاقورة – جبيل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة".  

 
