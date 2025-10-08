Advertisement

لبنان

الجميل وسفير المكسيك.. تعزيز للعلاقات الثنائية

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:21
Doc-P-1426671-638955232075918479.png
Doc-P-1426671-638955232075918479.png photos 0
زار سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكو روميو بوك، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وذلك بحضور الأمين العام للحزب وليد فارس، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله، عضو المجلس المركزي غابي سمعان والسيد مروان متني.
وجرى خلال اللقاء التداول في آخر التطورات السياسية على الساحتين المحلية والإقليمية، والتشديد على أهمية علاقات الصداقة بين لبنان والمكسيك، وضرورة تعزيز التواصل والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
