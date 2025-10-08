الثقافي الفلسطيني في البداوي: ماضون على درب التحرير.. وكلّ فلسطين لنا

أكد النادي الثقافي
الفلسطيني العربي في مخيم البداوي، في بيانٍ لمناسبة الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى
"، أنّ هذه الذكرى تمثّل محطةً خالدة في مسيرة النضال الفلسطيني، وذكرى عزٍّ وفداءٍ وصمودٍ في وجه الاحتلال
. وجاء في البيان:
"نجدد في هذا اليوم وقوفنا إلى جانب شعبنا الصامد في غزة وسائر ساحات المواجهة، ونُجِلّ تضحيات الشهداء
والجرحى والأسرى والمفقودين الذين قدّموا أغلى ما يملكون من أجل كرامتنا ووجودنا."
وأضاف البيان أنّ "الحرب الهمجية التي شنّها الاحتلال الصهيوني
، بدعم دولي وتخاذلٍ من بعض الأنظمة، لم تُضعف عزيمة شعبنا بل زادته إصرارًا على المضي في طريق المقاومة
والدفاع عن الأرض والكرامة". وأكد أن "التخاذل الدولي والعربي لن يثنينا عن ثوابتنا، بل يزيدنا تمسكًا بحقوقنا التي لن تسقط في دهاليز المساومات السياسية."
وشدّد النادي على مجموعة من الثوابت الوطنية، أبرزها أن فلسطين
، كلّ فلسطين، من البحر إلى النهر، هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن المقاومة بكل أشكالها حقّ مشروع لشعبٍ يتعرض للتهجير والإبادة، مشددًا على أنّه "لا اعتراف ولا تنازل عن حقّ العودة، ولا شرعية لأيّ احتلال يسعى لطمس الهوية الفلسطينية
."
كما ثمّن البيان تضحيات المقاومة في لبنان
وصمود الشعب اليمني الذي وقف نصرةً للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى توحيد الصفوف وتعزيز العمل الوطني
المقاوم في سبيل تحقيق الوحدة والتحرير الكامل.
وختم البيان بتأكيده أنّ "طريق التحرير طويل، لكننا ماضون فيه مهما طال الزمن، وستبقى كلّ فلسطين لنا، من البحر إلى النهر، رغم أنف من أبى."