Advertisement

لبنان

الثقافي الفلسطيني في البداوي: ماضون على درب التحرير.. وكلّ فلسطين لنا

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1426676-638955243822967557.png
Doc-P-1426676-638955243822967557.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النادي الثقافي الفلسطيني العربي في مخيم البداوي، في بيانٍ لمناسبة الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى"، أنّ هذه الذكرى تمثّل محطةً خالدة في مسيرة النضال الفلسطيني، وذكرى عزٍّ وفداءٍ وصمودٍ في وجه الاحتلال. وجاء في البيان:
Advertisement
"نجدد في هذا اليوم وقوفنا إلى جانب شعبنا الصامد في غزة وسائر ساحات المواجهة، ونُجِلّ تضحيات الشهداء والجرحى والأسرى والمفقودين الذين قدّموا أغلى ما يملكون من أجل كرامتنا ووجودنا."

وأضاف البيان أنّ "الحرب الهمجية التي شنّها الاحتلال الصهيوني، بدعم دولي وتخاذلٍ من بعض الأنظمة، لم تُضعف عزيمة شعبنا بل زادته إصرارًا على المضي في طريق المقاومة والدفاع عن الأرض والكرامة". وأكد أن "التخاذل الدولي والعربي لن يثنينا عن ثوابتنا، بل يزيدنا تمسكًا بحقوقنا التي لن تسقط في دهاليز المساومات السياسية."

وشدّد النادي على مجموعة من الثوابت الوطنية، أبرزها أن فلسطين، كلّ فلسطين، من البحر إلى النهر، هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن المقاومة بكل أشكالها حقّ مشروع لشعبٍ يتعرض للتهجير والإبادة، مشددًا على أنّه "لا اعتراف ولا تنازل عن حقّ العودة، ولا شرعية لأيّ احتلال يسعى لطمس الهوية الفلسطينية."

كما ثمّن البيان تضحيات المقاومة في لبنان وصمود الشعب اليمني الذي وقف نصرةً للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى توحيد الصفوف وتعزيز العمل الوطني المقاوم في سبيل تحقيق الوحدة والتحرير الكامل.

وختم البيان بتأكيده أنّ "طريق التحرير طويل، لكننا ماضون فيه مهما طال الزمن، وستبقى كلّ فلسطين لنا، من البحر إلى النهر، رغم أنف من أبى."
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني لـ"الحدث": الفصائل ستسلم 3 شحنات أسلحة في مخيم البداوي
lebanon 24
08/10/2025 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
اجراءات امنية للجيش في محيط مخيم البداوي تمهيدًا لتسلّم شحنات سلاح فلسطيني في اطار المرحلة الرابعة
lebanon 24
08/10/2025 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: تحية إلى العراق واليمن وإيران وكل هذه الأمة العظيمة التي كانت سندا لنا
lebanon 24
08/10/2025 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة مطار رينيه معوض: ماضون حتى تشغيله وفق الأصول ابتداءً من 2026
lebanon 24
08/10/2025 14:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

النادي الثقافي

العمل الوطني

الفلسطينية

المقاومة

الصهيوني

الاحتلال

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2025-10-08
07:21 | 2025-10-08
07:16 | 2025-10-08
07:15 | 2025-10-08
07:04 | 2025-10-08
06:55 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24