الثقافي الفلسطيني في البداوي: ماضون على درب التحرير.. وكلّ فلسطين لنا

أكد الفلسطيني العربي في مخيم البداوي، في بيانٍ لمناسبة الذكرى الثانية لمعركة "طوفان "، أنّ هذه الذكرى تمثّل محطةً خالدة في مسيرة النضال الفلسطيني، وذكرى عزٍّ وفداءٍ وصمودٍ في وجه . وجاء في البيان:"نجدد في هذا اليوم وقوفنا إلى جانب شعبنا الصامد في غزة وسائر ساحات المواجهة، ونُجِلّ تضحيات والجرحى والأسرى والمفقودين الذين قدّموا أغلى ما يملكون من أجل كرامتنا ووجودنا."وأضاف البيان أنّ "الحرب الهمجية التي شنّها الاحتلال ، بدعم دولي وتخاذلٍ من بعض الأنظمة، لم تُضعف عزيمة شعبنا بل زادته إصرارًا على المضي في طريق والدفاع عن الأرض والكرامة". وأكد أن "التخاذل الدولي والعربي لن يثنينا عن ثوابتنا، بل يزيدنا تمسكًا بحقوقنا التي لن تسقط في دهاليز المساومات السياسية."وشدّد النادي على مجموعة من الثوابت الوطنية، أبرزها أن ، كلّ فلسطين، من البحر إلى النهر، هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن المقاومة بكل أشكالها حقّ مشروع لشعبٍ يتعرض للتهجير والإبادة، مشددًا على أنّه "لا اعتراف ولا تنازل عن حقّ العودة، ولا شرعية لأيّ احتلال يسعى لطمس الهوية ."كما ثمّن البيان تضحيات المقاومة في وصمود الشعب اليمني الذي وقف نصرةً للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى توحيد الصفوف وتعزيز المقاوم في سبيل تحقيق الوحدة والتحرير الكامل.وختم البيان بتأكيده أنّ "طريق التحرير طويل، لكننا ماضون فيه مهما طال الزمن، وستبقى كلّ فلسطين لنا، من البحر إلى النهر، رغم أنف من أبى."