لبنان

"خيارنا مقاومة"… صور تحيي ذكرى الطوفان واستشهاد نصر الله

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:52
نظّم "حزب الله" وفصائل "المقاومة الفلسطينية" في لبنان، في أجواء الذكرى السنوية لمعركة "طوفان الأقصى" واستشهاد السيد حسن نصر الله، وقفة جماهيرية في مدينة صور عند مستديرة الاستشهادي هيثم دبوق، حملت شعار "خيارنا مقاومة"، دعمًا للشعب الفلسطيني ومقاومته.
حضر الفعالية ممثلون عن أحزاب وقوى لبنانية وفلسطينية وجمعيات وبلديات، وحشود من المواطنين.

خلال الوقفة، ألقيت كلمات أكدت "الوفاء لنهج سيد شهداء الأمة ووحدة الموقف تجاه قضية فلسطين".
فقد رأى عضو قيادة لبنان في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد مراد أن "الرد الفلسطيني الذي قدمته حماس كان وطنيًا ومسؤولًا، انطلق من مصلحة فلسطينية خالصة هدفها وقف الإبادة والعدوان، ورفع الحصار وإعادة إعمار غزة وتبادل الأسرى".
 
وشدد مراد على أن "اليوم التالي للحرب شأن فلسطيني داخلي، ولا نقبل بأي وصاية خارجية لا عربية ولا غربية"، داعيًا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تمهّد لحكومة وحدة وطنية تتصدى للتحديات المقبلة.

من جهته، وجّه مسؤول العلاقات السياسية في حركة "حماس" في صور عبد المجيد عوض التحية إلى "سيد الوفاء السيد حسن نصر الله" وكل من وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقال: "دماء الشهداء أثمرت مواقف جديدة من قلب الدول الغربية، والمطلوب اليوم وقف الحرب وانسحاب الاحتلال ومنع التهجير، ولن نسمح بأي خطة تنتقص من حقوق شعبنا في إقامة دولته وتقرير مصيره".

أما المهندس صدر داود، ممثلاً حركة أمل، فقال: "في الذكرى الأولى لاستشهاد السيد نصر الله، نقول من صور: نم قرير العين أيها السيد الشهيد، فالأرض تحرسها دماؤك، والراية التي حملتها لن تسقط ما دام فينا قلب ينبض".
وأكد أن "المقاومة ستبقى خيار الحرية والتحرير، وسنبقى حراس الوطن رغم كل الاعتداءات، لأن إسرائيل ستبقى الشر المطلق".

بدوره، أكد خليل حسين باسم "حزب الله" أن "أبناء صور يجددون العهد للمقاومة التي لطالما احتضنتها المدينة".
وقال: "نحيي أبطال الطوفان وشهداء غزة وشعبها الصامد، والمقاومة الفلسطينية أبدت تمسكًا بالثوابت الوطنية وعدم التفريط بالحقوق، وهو ما يجب أن يشكّل قاعدة لأي مفاوضات مقبلة تؤدي إلى انسحاب الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم".
 
(الوكالة الوطنية)
 
