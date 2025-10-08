Advertisement

لبنان

خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً

Lebanon 24
08-10-2025 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1426684-638955252822470406.png
Doc-P-1426684-638955252822470406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
Advertisement
 
 
إلتزاماً من المديرية العامة للأمن العام  بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن إطلاق خدمة جديدة ومميزة، تتيح للمواطنين اللبنانيين والأجانب إنجاز معاملاتهم عبر شركة "ليبان بوست"، وفي جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15 تشرين أول 2025.
 
 
تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الأمن العام في تخفيف الأعباء عن المواطنين وطالبي الخدمة، وتسهيل وصولهم إلى خدماتهم بأسرع وقت وأقل جهد، بعيداً من عناء الإنتظار الطويل.
 
 
وأكّد المدير العام للأمن العام، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة استراتيجية لتحديث الإدارة وأنظمتها، وتطوير علاقتها بالمواطنين، مشدّاً على أن هذه الخدمة ليست سوى بداية لمسار رقمي متكامل، ستمكن المواطن قريباً من إنجاز جميع معاملاته إلكترونياً، على أن تسلّم المعاملة مباشرة إلى باب بيته بما يرسّخ معايير الإدارة الحديثة والخدمة الرائدة، وتعزّز ثقة الناس من خلال خدمات سريعة، آمنة ومتطورة، تواكب تطلعات اللبنانيين نحو مستقبل أفضل.

مواضيع ذات صلة
للمتوجهين إلى نفق نهر الكلب... خبر مهمّ جدّاً
lebanon 24
08/10/2025 14:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
لسالكي نفق شكا... بيانٌ مهمّ من قوى الأمن
lebanon 24
08/10/2025 14:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار للشركات التكنولوجية الناشئة في لبنان
lebanon 24
08/10/2025 14:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
lebanon 24
08/10/2025 14:41:02 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

المدير العام للأمن

المديرية العامة

المدير العام

هذه المبادرة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2025-10-08
07:21 | 2025-10-08
07:16 | 2025-10-08
07:15 | 2025-10-08
07:04 | 2025-10-08
06:55 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24