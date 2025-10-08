خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً

صدر عن البيان الآتي:

إلتزاماً من العام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يعلن العام اللواء حسن عن إطلاق خدمة جديدة ومميزة، تتيح للمواطنين اللبنانيين والأجانب إنجاز معاملاتهم عبر شركة "ليبان بوست"، وفي جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اعتباراً من 15 تشرين أول 2025.



تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية في تخفيف الأعباء عن المواطنين وطالبي الخدمة، وتسهيل وصولهم إلى خدماتهم بأسرع وقت وأقل جهد، بعيداً من عناء الإنتظار .