لبنان

نجلُ نائب سابق.. "مُرشّح"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:06
تتحدث أوساط سياسية مقربة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" عن أن نجل النائب السابق نعمة طعمة قد يخوضُ غمار الإنتخابات النيابية عام 2026 على لائحة الحزب في الشوف، وذلك عن المقعد الكاثوليكي.
وذكرت الأوساط أن نجل طعمة، في حال قرر الترشح، سيخوض المنافسة على المقعد ذاته في وجه مرشح "التيار الوطني الحر" النائب غسان عطالله، ما يعني أن المنافسة ستكون شديدة على هذا المقعد في ظل سعي "التيار الوطني الحر" لحشد كل طاقاته وإمكاناته لعدم خسارة عطالله بأي شكل من الأشكال.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

غسان عطالله

الكاثوليك

نعمة طعمة

غسان عطا

في الشوف

نائب ال

خاص "لبنان 24"

