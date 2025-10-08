نجلُ نائب سابق.. "مُرشّح"

تتحدث أوساط سياسية مقربة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" عن أن نجل النائب السابق قد يخوضُ غمار الإنتخابات النيابية عام 2026 على لائحة الحزب ، وذلك عن المقعد الكاثوليكي.

Advertisement