الجميّل بعد لقائه سلام: شدّدنا على أهمية وحدة الموقف داخل السلطة السياسية

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا النائب سامي الجمّيل الذي قال بعد اللقاء: "أكدنا بدايةً فخرنا الكبير بدولة الرئيس نواف سلام، متمنّين له التوفيق في مسيرته، لأن المواقف الشجاعة التي يتّخذها تعبّر عن حقيقي باستعادة منطق الدولة وترسيخ حكم القانون في ، وهو ما يحتاج إليه جميع اللبنانيين اليوم.كما تطرّقنا إلى ملفّ الانتخابات النيابية، وضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها في هذا الشأن عبر إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب لحسم حول مشاركة المغتربين، بما يضمن لهم حقّ الاقتراع على غرار الانتخابات السابقة بانتخاب ١٢٨ نائباً ، باعتبار أن هذا هو الطرح المنطقي الوحيد. أمّا الاقتراحات الأخرى التي تسعى إلى حرمان المغتربين من التصويت أو عزل تمثيلهم بستة نواب فقط، بطريقة غير مفهومة.وشدّدنا على أهمية وحدة الموقف داخل السلطة السياسية وتضامن مكوّناتها، لأنّها السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان وانتصار منطق منطق الغابة الذي حكم البلاد على مدى عقدين.اليوم لدينا فرصة تاريخية بوجود رئيس الحكومة نواف سلام وفخامة الرئيس جوزاف عون، وهما شخصان أثبتا التزامهما بمصلحة اللبنانيين وبمسار الإصلاح الحقيقي. ومن هنا تأتي الحاجة إلى التكاتف والتضامن من أجل استكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة، ومنع ان يبقى هناك أي ميليشيا مسلحة في لبنان باعتبار أن ذلك هو الشرط الأساسي لبناء الدولة، وجذب الاستثمارات والمساعدات، ووضع لبنان مجددًا على الخريطة الدولية للاصلاحات الاقتصادية ، فذلك لا يمكن أن يحصل طالما هناك ميليشيات على الأرض لذلك نحن بحاجة الى وحدة صف وتنسيق فيما بيننا حتى نستطيع وضع على محطة الازدهار والتطور والأمل في ."