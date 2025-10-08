Advertisement

لبنان

الحريري زار القاضي عبود.. واللقاء عن تحضيرات رأس السنة والميلاد

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:21
A-
A+
Doc-P-1426693-638955268063468380.png
Doc-P-1426693-638955268063468380.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري، وتم خلال اللقاء البحث في التحضيرات الجارية للاحتفالات لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.
Advertisement
 
ووفق البيان الصادر عن الحريري، تناول اللقاء "الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها محافظة بيروت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتزيين الشوارع والساحات وتأمين الأجواء الاحتفالية في العاصمة، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية خلال موسم الأعياد".
 
وأشاد الحريري بـ"الجهود التي يبذلها المحافظ عبود وفريق عمله لتفعيل النشاطات السياحية والثقافية في بيروت"، مؤكداً "أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنعاش الأسواق وتشجيع اللبنانيين والمغتربين على زيارة العاصمة في فترة الأعياد".
مواضيع ذات صلة
رستم زار بهية الحريري وبحث أوضاع عكار
lebanon 24
08/10/2025 14:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات متعددة لبهية الحريري في بيروت وصيدا
lebanon 24
08/10/2025 14:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع فاعليات اجتماعية ووطنية في بيروت
lebanon 24
08/10/2025 14:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء: سلام كشف عن تلقيه رسائل إيجابية دوليا وعربيا بالنسبة لجلسة 5 أيلول وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار نهاية السنة الحالية
lebanon 24
08/10/2025 14:41:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أسعد الحريري

سعد الحريري

سعد الحرير

مروان عبود

تجار لبنان

سعد الحري

سعد الحر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:25 | 2025-10-08
07:21 | 2025-10-08
07:16 | 2025-10-08
07:15 | 2025-10-08
07:04 | 2025-10-08
06:55 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24