الحريري زار القاضي عبود.. واللقاء عن تحضيرات رأس السنة والميلاد

استقبل محافظ القاضي ، رئيس جمعية " " ، وتم خلال اللقاء البحث في التحضيرات الجارية للاحتفالات لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.

ووفق البيان الصادر عن ، تناول اللقاء "الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها محافظة بيروت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتزيين الشوارع والساحات وتأمين الأجواء الاحتفالية في العاصمة، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية خلال موسم الأعياد".

وأشاد الحريري بـ"الجهود التي يبذلها المحافظ عبود وفريق عمله لتفعيل النشاطات السياحية والثقافية في بيروت"، مؤكداً "أهمية لإنعاش الأسواق وتشجيع اللبنانيين والمغتربين على زيارة العاصمة في فترة الأعياد".