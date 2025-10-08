Advertisement

لبنان

السيدة الأولى تستقبل وفد "بيروت ماراتون" وتعلن رعايتها لسباق السيدات 2025

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:34
استقبلت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون في مكتبها في القصر الجمهوري في بعبدا، وفد جمعية "بيروت ماراتون" برئاسة مي الخليل، وضمّ العميد المتقاعد حسان رستم، وحسان محيي الدين، وغسان حجار، ورادا صوّاف، ودينا حركة، وأنطونيو فنشنتي.
وأطلعت الخليل السيدة عون على التحضيرات الجارية لسباق السيدات لعام 2025، ناقلة تقدير الجمعية "لما تمثّله السيدة الأولى من قيادة ملهمة وقيم إنسانية ومثال للتغيير الإيجابي في المجتمع اللبناني".

وأشادت الخليل بدور السيدة عون في تمكين المرأة اللبنانية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، معتبرة إياها "رمزًا للرقي والقوة والقيادة الرؤيوية"، وطلبت منها رعاية السباق المقرر في 23 تشرين الأول المقبل.

من جهتها، رحبت السيدة عون بالوفد، مثنية على نشاطات الجمعية، ومؤكدة أن "وجود جمعية بيروت ماراتون يشكّل حافزًا للعمل الاجتماعي والرياضي، ويقدّم صورة حضارية عن المرأة اللبنانية". كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في يوم السباق، واعدةً بدعم الجهود لضمان تنظيمه بأفضل الظروف.
 
