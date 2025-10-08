تعاون لبناني - روماني.. تعزيز الشراكة الاقتصادية من طرابلس إلى أوروبا

Advertisement

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، سفير رومانيا في رادو كاتالين مرداري، يرافقه القنصل الأول دانيال فلوريا، بحضور عدد من أعضاء الغرفة.اللقاء، الذي اتّسم بروح الانفتاح العملي، شكّل مناسبة لعرض الرؤية التطويرية لغرفة طرابلس الكبرى، الهادفة إلى تحويل المدينة إلى منصة اقتصادية ولوجستية محورية في شرق المتوسط.ورحّب دبوسي بالوفد الروماني، مؤكدًا أن الغرفة "تنظر إلى رومانيا كشريك استراتيجي في محيط "، معلنًا استعداد الغرفة لاستضافة معرض متخصص للشركات الرومانية في مقرها، إضافة إلى احتضان قنصلية رومانية في حرم معرض رشيد كرامي الدولي لتسهيل الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل الاقتصادي.السفير مرداري أشاد برؤية دبوسي واعتبرها "نموذجًا طموحًا للاقتصاد المستقبلي القائم على الابتكار"، فيما رأى القنصل فلوريا أن "غرفة طرابلس الكبرى تشكّل جسر عبور فعلي بين الاقتصادين اللبناني والروماني"، مؤكدًا المضي في تفعيل التعاون في القطاعات المشتركة.