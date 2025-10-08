Advertisement

لبنان

تعاون لبناني - روماني.. تعزيز الشراكة الاقتصادية من طرابلس إلى أوروبا

Lebanon 24
08-10-2025 | 06:41
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، سفير رومانيا في لبنان رادو كاتالين مرداري، يرافقه القنصل الأول دانيال فلوريا، بحضور عدد من أعضاء الغرفة.
اللقاء، الذي اتّسم بروح الانفتاح العملي، شكّل مناسبة لعرض الرؤية التطويرية لغرفة طرابلس الكبرى، الهادفة إلى تحويل المدينة إلى منصة اقتصادية ولوجستية محورية في شرق المتوسط.

ورحّب دبوسي بالوفد الروماني، مؤكدًا أن الغرفة "تنظر إلى رومانيا كشريك استراتيجي في محيط الاتحاد الأوروبي"، معلنًا استعداد الغرفة لاستضافة معرض متخصص للشركات الرومانية في مقرها، إضافة إلى احتضان قنصلية رومانية في حرم معرض رشيد كرامي الدولي لتسهيل الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل الاقتصادي.

السفير مرداري أشاد برؤية دبوسي واعتبرها "نموذجًا طموحًا للاقتصاد المستقبلي القائم على الابتكار"، فيما رأى القنصل فلوريا أن "غرفة طرابلس الكبرى تشكّل جسر عبور فعلي بين الاقتصادين اللبناني والروماني"، مؤكدًا المضي في تفعيل التعاون الثنائي في القطاعات المشتركة.
 
(الوكالة الزطنية)
 
