لبنان
الدفاع المدني يبحث التعاون في السلامة العامة والوقاية من الحوادث
Lebanon 24
08-10-2025
|
06:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن
عماد خريش
، في مكتبه، المدير العام لشركة "كابلات
لبنان
" الدكتور
جوزف
العمار
، حيث تمّ البحث في التعاون المشترك في مجالات السلامة العامة والتوعية حول الوقاية من الحوادث الكهربائية.
كما استقبل
خريش
رئيس بلدية كفردبيان جان العقيقي، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة وتعزيز الجهوزية لمواجهة الحرائق وحوادث الإنقاذ خلال موسم الثلوج.
وأكد خريش أهمية
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
والسلطات المحلية في دعم الجهود الوقائية ورفع مستوى الاستعداد الميداني.
(الوكالة الوطنية)
