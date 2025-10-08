الدفاع المدني يبحث التعاون في السلامة العامة والوقاية من الحوادث

Advertisement

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن ، في مكتبه، المدير العام لشركة "كابلات " الدكتور ، حيث تمّ البحث في التعاون المشترك في مجالات السلامة العامة والتوعية حول الوقاية من الحوادث الكهربائية.كما استقبل رئيس بلدية كفردبيان جان العقيقي، وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم مراكز الدفاع المدني في المنطقة وتعزيز الجهوزية لمواجهة الحرائق وحوادث الإنقاذ خلال موسم الثلوج.وأكد خريش أهمية والسلطات المحلية في دعم الجهود الوقائية ورفع مستوى الاستعداد الميداني.