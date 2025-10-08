بري يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية مع زواره

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، حيث تم عرض الأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.

كما التقى رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ ، وتم البحث في أوضاع الطائفة وحقوقها في الوظائف العامة، والقوانين والتشريعات المتعلقة بها في المجلس النيابي.

وأكد الشيخ قدور بعد اللقاء أن الإيمان بالثوابت الوطنية والوحدة والالتزام باتفاق هو السبيل للخلاص، داعيًا الله أن ينعم على بالاستقرار والأمن والسلام.