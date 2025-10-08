Advertisement

لبنان

بري يبحث الأوضاع الأمنية والسياسية مع زواره

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:15
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي، حيث تم عرض الأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها.
كما التقى بري رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدور، وتم البحث في أوضاع الطائفة وحقوقها في الوظائف العامة، والقوانين والتشريعات المتعلقة بها في المجلس النيابي.
وأكد الشيخ قدور بعد اللقاء أن الإيمان بالثوابت الوطنية والوحدة والالتزام باتفاق الطائف هو السبيل للخلاص، داعيًا الله أن ينعم على لبنان بالاستقرار والأمن والسلام.
